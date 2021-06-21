Зарема Салихова об отношениях с вице-президентом "Лукойла" Леонидом Федуном, детях и своем модельном прошлом

Вадим Карасев

Сегодня на YouTube-канале Ксении Собчак вышел очередной выпуск шоу "Осторожно, Собчак!", главной героиней которого стала 34-летняя бывшая модель Зарема Салихова, возлюбленная 65-летнего вице-президента "Лукойла" и владельца футбольного клуба "Спартак". В этой беседе Зарема, за которой в спортивном мире ходит слава той, кто рулит главным футбольным клубом страны, рассказала о начале романа с Федуном, воспитании их четверых детей, своей работе в совете директоров "Спартака" и модельном прошлом. Самые интересные цитаты Салиховой Spletnik собрал в новом материале.





О знакомстве с Леонидом Федуном

Мы познакомились в Хорватии в 2005 году. Мне было 18 лет, и я знать не знала, кто такой Федун (Леониду на тот момент было около 48 лет. — Прим. ред.). Был июнь, и стояла нетипичная для Хорватии погода: всего шесть градусов, и ночью выпадал снег. Девушки проходили подготовку к конкурсу (речь о конкурсе "Мисс "Русское радио", в котором участвовала Салихова. — Прим. ред.) в Хорватии, а не в Москве, а он там играл в теннис. Было очень много девушек, и все замерзли, потому что ни у кого не было одежды, рассчитанной в июне на снег. Мы гуляли по Дубровнику, и он всех загнал в магазин. Сказал: "Покупайте одежду. Кто сколько унесет — все оплачиваю". Все побежали и стали набирать бусы, купальники, все-все. А я стояла у входа и думала: "Вот цирк". Что я, побегу в толпу, что ли? У меня была кое-какая теплая одежда, я предусмотрительная. Он спросил меня, почему я не иду в магазин со всеми. Потом пошел сам и нашел какой-то розовый спортивный костюм на три размера больше, чем мне надо. Сказал: "На, оденься, замерзнешь!". Никаких свиданий не было. Просто был Федун, подарил костюм, и я уехала с этим костюмом. Потом благополучно жила и училась.





Зарема Салихова

Потом мы встретились на "Золотом граммофоне". Мы встретились в гардеробе: он наступил на длинный шлейф моего черного платья и порвал его. Я поворачиваюсь, а он говорит: "Блин, опять ты?". Ну он не просил у меня никаких телефонов. Потом просто позвонил и предложил встретиться. Но я не поехала, потому что у меня была сессия, экзамены. Потом мы еще созванивались полгода.





Зарема Салихова и Леонид ФедунОб отношениях с Федуном

Я знала, что он был женат, поэтому сразу и не бежала. Я ему сказала: "Что ты мне можешь дать? Ты на 30 лет старше меня, у тебя жена, дети". Он ответил: "Деньги". Я сказала, что мне это не интересно. Я жила в Уфе и могла встречаться с более молодыми мужчинами. Да, у меня не было бы частного самолета и супердорогого отеля на Мальдивах. Я ему дала понять, что мне важна семья. Я с детства хотела много детей, потому что я была одна в семье, у меня были свои ориентиры. Он попросил подождать. Я спросила, сколько ждать, он мне сказал. Я спросила, точно ли. Он сказал: "Да, точно".





О бывшей жене Федуна Марине

Там на самом деле какая-то сложная история. Он считает, что он с ней разведен. Однако юридически это связано с достаточно крупными активами. Мы официально не женаты. Он мне сказал: "Хочешь свадьбы — делай сиськи!". Я сказала "нет". В итоге делать не стала.





О модельном прошлом

В модельную сферу я пошла только по одной причине — у меня была ужасная прыгучая походка, потому что я с детства играла только с мальчишками и даже не умела двигаться как девочки. Когда мне было 16 лет, в школе проводился кастинг, на котором отбирали девочек, как обычно это делают скауты на улицах. Я тогда жила в Ульяновске, и мне попался скаут, который отбирал Наташу Водянову. Он даже привез меня в Москву, сходил со мной в Третьяковскую галерею, а потом предложил улететь в Японию, но я отказалась, потому что выбрала учебу. Но я трезво оцениваю, что мне было недостаточно роста. Если уж становиться моделью, то уровня Victoria's Secret, а просто для фото мне это было не интересно. Но походку я исправила.





О своей съемке для Playboy

Playboy — это был вызов, потому что мне это было вообще не нужно. У меня школа с медалью, первый университет, я сама поступила в МГИМО при этом. Сняться в такой фотосессии — это абсолютно не в моем характере. Опять-таки можно сказать, что он (Федун. — Прим. ред.) был в этом виноват и к этому подтолкнул. У него и до меня было много поклонниц, так сказать. Как-то он мне показал в журнале "Пингвин" свою бывшую девушку и стал восхищаться ею. Это был какой-то адский силикон, пластика начала 2000-х годов, ни сантиметра живого тела. Я понимаю, что человек треть жизни провел под наркозом. И он мне говорит, какая она красивая: "У нее красивые сиськи, не то что у тебя!". И меня это так оскорбило. Подумала: "Я ж мисс Башкортостан, а ты мне говоришь, что у меня что-то некрасивое".





Тогда я сама отправила свои приличные фотографии в Playboy. Меня пригласили на съемку, заплатили тысячу долларов. Я прихожу и кладу фото ему на стол. Он спрашивает, что это, а я отвечаю, что мне заплатили: "Я снялась в Playboy. Ты своей бабе оплачивал фотосессию в своих журналах, а мне заплатили". Он напрягся, а потом успокоился. Через два месяца вышел журнал, и у него был шок. Тогда у нас еще не было детей, но он сказал: "Я это детям покажу, какая у них мать". А я говорю: "Ты зачем передо мной кем-то восхищаешься?". Поэтому за эту съемку он меня никогда не гнобит. Если бы он мне не показал этот журнал "Пингвин", я бы в жизни туда не пошла.





О слухах про работу в эскорте

На самом деле это абсолютные бредни. Мне кажется, у нас любую симпатичную девушку куда-то обязательно ввяжут. Во-первых, у эскортниц и проституток определенная внешность, поведение, манеры. И если посмотреть на мой характер, неужели можно подумать, что я могу под кого-то подстраиваться?





О воспитании детей от Леонида Федуна

В воспитании своего первого сына Лео я постоянно проявляла гиперопеку. Потом я отошла подальше, у него был гувернер. Теперь он ходит на карате и больше гуляет не с нянями, а с охранниками. Няни у нас только у двоих маленьких детей.

Дети иногда расстраиваются, когда им сверстники рассказывают: "Вот, мы летели на большом самолете". А у нас только маленький — так бывает. На рейсовом самолете они никогда не летали. Однако у нас бабушка их водит в метро, они обожают в нем ездить. На троллейбусах, автобусах.

Но я думаю, что с детьми надо по-другому разговаривать, и воспитание от этого особо не зависит. Я все время им создаю трудности, особенно дочке. Я с детства объясняю ей, что она красивая, умная, но еще и богатая, поэтому в жизни ей будет тяжело. Я объясняю, что ей всегда будут говорить, что ей где-то помогли, где-то не сама поступила.





О выходе из совета директоров "Спартака"

В совете директоров я оказалась еще в январе, но это некая формальность, которая на самом деле ничего не дает. Что такое совет директоров? Это Леонид Арнольдович, Юсуф Алекперов и брат Леонида. По сути, это такое семейное предприятие, и разногласия там возможны, как и в любой семье. Раньше были и другие люди, которые там годами находились, и от них не было никакого толка. А главное, они не несли никакой ответственности. В какой-то момент меня все достало, и я сказала: "Почему всегда виноват только Федун?". Я предложила персонализировать ответственность, ведь он там не один. Он даже если где-то ошибается, то несет финансовую ответственность за это.





Зарема Салихова и Леонид Федун

Я не согласилась с официальными процедурами. Я просила посмотреть с декабря минимум трех кандидатов на должность главного тренера "Спартака". Мне не нужен был этот длинный вишлист с тренерами, которые к нам никогда не пойдут. Мне нужен был список, благодаря которому в случае отказа первого тренера ты мог сразу позвонить второму, и он завтра прилетит. Мне нужен был список рабочих вариантов. Я его не получила. И, получается, я предаю свои же понятия и принципы, когда от всех требую исполнения, а сами же мы, получается, ничего не исполняем. Поэтому я считаю, что мой уход был логичным.





Зарема Салихова и Ксения Собчак