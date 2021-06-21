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Звезда сериала "Друзья" Джеймс Майкл Тайлер рассказал о борьбе с раком четвертой стадии

Звезда сериала "Друзья" Джеймс Майкл Тайлер рассказал о борьбе с раком четвертой стадии

59-летний Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли Гантера в культовом сериале "Друзья", рассказал, что уже три года борется с раком простаты. Сейчас заболевание достигло четвертой стадии.

Мне поставили диагноз: рак простаты на поздней стадии, который распространился на мои кости. Я борюсь с этим последние три года. Сейчас у меня четвертая стадия, поздняя стадия рака. Так что в конце концов, вы знаете, это наверняка меня достанет,

— сказал Джеймс во время эфира на шоу Today в этот понедельник, 21 июня.

Актер также поделился воспоминанием о том, как узнал о своем диагнозе.

Мне было 56 лет, и я прошел обследование, в котором проверяют на ПСА, простатический специфический антиген. И в анализах был необычайно высокий показатель. Так что я сразу понял, когда увидел результаты своего анализа крови, что там явно что-то не так. Почти сразу же мне позвонил врач и сказал: "Привет, ты должен прийти завтра, потому что я подозреваю, что у тебя может быть довольно серьезная проблема с простатой",

— пояснил актер.


Джеймс Майкл Тайлер

На начальной стадии, по словам Тайлера, лечение было несложным и его самочувствие было хорошим.

Все, что мне нужно было сделать, — это принять таблетку утром и вечером, и жизнь была почти нормальной. Честно говоря, я чувствовал себя прекрасно. У меня не было никаких симптомов,

— рассказал Джеймс.


Джеймс Майкл Тайлер в сериале "Друзья"

Однако с началом пандемии ситуация значительно ухудшилась — рак распространился на его кости.

Я пропустил тест, что было не очень хорошо. Итак, рак решил мутировать во время пандемии, и поэтому он прогрессирует,

— признался Тайлер.

Он также посоветовал всем мужчинам внимательнее относиться к своему здоровью и просить своего лечащего врача сделать анализ ПСА.


Напомним, что в сериале Тайлер играл менеджера кафе Central Perk, где часто проводят время главные герои и где одно время работала Рэйчел (ее сыграла Дженнифер Энистон) — в нее Гантер тайно влюблен на протяжении всех сезонов.


Дженнифер Энистон и Джеймс Майкл Тайлер в сериале "Друзья"

Из-за своей болезни Тайлер не смог принять полноценного участия в нашумевшем воссоединении каста сериала "Друзья" и съемках специального эпизода, который был показан недавно. Актер появился в кадре лишь на несколько минут.

В 1995 году актер женился на Барбаре Чэдси, которая работала персональным тренером. В 2014 году они развелись. Общих детей у пары не было. Сейчас Тайлер женат на женщине по имени Дженнифер Карно.


Джеймс Майкл Тайлер с женой Дженнифер
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По материалам: spletnik.ru

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