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39 школьников обучаются в летней проектной школе владимирского Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33»

39 школьников обучаются в летней проектной школе владимирского Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33»

Летняя проектная школа открылась в Центре поддержки одаренных детей «Платформа 33» во Владимирской области. Занятия в школе пройдут в две смены: с 21 по 25 июня и с 28 июня по 2 июля. Во время первой смены в школе обучаются 39 школьников семи территорий Владимирской области: городов Владимира и Коврова, округа Мурома, Киржачского, Петушинского, Гороховецкого и Камешковского районов, сообщает пресс-служба Департамента образования региона.

Программы смен летней школы соответствуют направлениям Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» для школьников 7–11-х классов, занимающихся научно-исследовательской и проектной деятельностью. Участники первой смены учатся по трем направлениям: «Персонализированная медицина», «Природоподобные технологии и биотехнологии», «Большие данные и умный город». Они также смогут создавать собственные проекты в рамках подготовки к региональному этапу конкурса «Большие вызовы». 

Первые занятия для ребят провели Елена Мурграф, преподаватель Муромского педагогического колледжа (направление «Персонализированная медицина»), Владимир Котов, доцент, кандидат технических наук, заведующий кафедрой прикладной математики и систем автоматизированного проектирования Ковровской государственной технологической академии имени В.А. Дегтярева (направление «Большие данные и умный город»), Александр Павлов, педагог дополнительного образования Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33», аспирант кафедры высшей нервной деятельности Московского государственного университета  имени М.В. Ломоносова.

Кроме того, школьники посетили Информационный центр по атомной энергии и станцию юных натуралистов «Патриарший сад» города Владимира.

Центр поддержки одаренных детей «Платформа 33» создан на базе Владимирского института развития образования имени Л.И. Новиковой в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Работа центра направлена на развитие компетенций школьников в области научной, исследовательской и проектной деятельности. Также он организует региональные этапы всероссийских и международных конкурсов и олимпиад

# Общество
По материалам: edu.ru

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