Альбина Джанабаева впервые показала лицо их с Валерием Меладзе младшего сына Луки

Вадим Карасев

42-летняя Альбина Джанабаева и 55-летний Валерий Меладзе воспитывают троих детей: 17-летнего Константина, шестилетнего Луку и малышку Агату, которая появилась на свет в середине апреля. Изредка звездные родители публикуют в соцсетях фотографии своего старшего сына, а вот лицо младшего, Луки, они до настоящего момента от публики тщательно скрывали.





Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе с дочерью Агатой

На днях же Альбина впервые опубликовала в инстаграме снимок Луки, на котором поклонники наконец смогли как следует его разглядеть. На снимке мальчик сидит в автомобиле и крутит в руках игрушечную змейку. Интернет-пользователи сразу же принялись обсуждать, на кого из родителей Лука похож больше, и сошлись во мнении, что он пошел в маму.

Как он на вас похож, почему так мало показываете сынишку?

Какой светленький, хороший!

Какой же он красавчик, в мамочку! Очень похож, а старший сыночек больше в отца пошел.

Еще хотим видеть Луку, он модный у вас,

— отметили подписчики.





Лука Меладзе

Новорожденную малышку Агату при этом Альбина и Валерий пока предпочитают скрывать от посторонних глаз. На своих страницах в инстаграме они пока публиковали только трогательные фото ручек и ножек девочки. Недавно Валерий Меладзе, у которого также есть три дочери от брака с первой женой Ириной, рассказал, как появление малышки изменило его жизнь.

У меня большой опыт, но это всегда по-новому. Маленький, хрупкий комочек, который полностью зависит от тебя. С одной стороны — ответственность, с другой — безумное счастье. Песенки ей напеваю, но больше это бормотание какое-то. Малышке нравится, когда вокруг есть звуки,

— поделился Валерий.





Альбина Джанабаева с дочерью АгатойАльбина Джанабаева с сыном Константином