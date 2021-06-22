Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев в Буркина-Фасо

Вадим Карасев

46-летняя Анджелина Джоли уже не первый год ведет благотворительную деятельность в качестве посла доброй воли ООН. Вчера оскароносная актриса отправилась на свою очередную миссию: Анджелина посетила западноафриканское государство Буркина-Фасо и выступила перед местными жителями.

Визит Джоли был приурочен ко Всемирному дню беженцев, который вчера отмечался наряду с Днем отца. Актриса в сопровождении министра внутренних дел Буркина-Фасо Альфы Барри прибыла на торжественную церемонию на вертолете. К собравшимся Анджелина вышла в платке. В своей речи Джоли отметила, что никогда раньше не была так сильно обеспокоена положением беженцев в мире, как сегодня.





Анджелина Джоли

Правда заключается в том, что мы не делаем и половины того, что должны делать, чтобы найти решения, позволяющие беженцам вернуться домой. Мы также мало делаем для того, чтобы поддержать принимающие страны, такие как Буркина-Фасо. Эти государства в течение многих лет выживают только благодаря гуманитарной помощи, необходимой для обеспечения базовой поддержки и защиты,

— заявила Джоли.

Анджелина добавила, что беженцы страдают из-за того, что ситуация ухудшается с каждым днем, даже несмотря на усилия властей Буркина-Фасо и их партнеров. Звезда призвала всех неравнодушных посодействовать в решении этих важных проблем.

Джоли уже много лет занимается благотворительной деятельностью и всегда старается привлечь внимание общественности к проблемам беженцев. Вот уже в течение 20 лет актриса отмечает Всемирный день беженцев в разных странах, которые особенно нуждаются в ее поддержке и участии.



