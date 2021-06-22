«Артек», «Океан» и «Смена» присоединились к акции «Огненные картины войны»

Анастасия Иванова

Акция «Огненные картины войны» объединила ребят из разных регионов страны, к ней присоединились Международный детский центр «Артек», Всероссийские детские центры «Океан» и «Смена», информирует Минпросвещения России.

В «Артеке» вспомнили подвиг крымского партизана Вити Коробкова, его портрет ребята выложили из морской гальки на знаковом месте Международного детского центра – на Соловьёвской поляне, они зажгли более двух с половиной тысяч свечей и почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

На пирсе Всероссийского детского центра «Океан» появился портрет самого юного Героя Советского Союза – Валентина Котика.

Во Всероссийском детском центре «Смена» зажгли свечи у памятника Героям Советского Союза.

22 июня в «Артеке», «Орлёнке», «Смене» и «Океане» также пройдут тематические мероприятия, посвящённые событиям Великой Отечественной войны.

Акция «Огненные картины войны» проводится второй год. В 2020 году в ней приняли участие 15 городов, а в 2021-м к ней присоединились 128 городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Международная акция «Огненные картины войны» реализуется движением «Волонтёры Победы» и партией «Единая Россия» при поддержке Минпросвещения России, Росмолодёжи и Роспатриотцентра.