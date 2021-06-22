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Арзамасову увезли в больницу: «Наворачивались слезы»

Елизавета Арзамасова сейчас находится на поздних сроках беременности. Девушка с пониманием относится ко всем мамочкам в положении. Ведь роднее своего ребенка нет никого. У актрисы наворачиваются слезы, когда видит, как страдают дети.

По словам Лизы Арзамасовой, впервые она поехала в больницу к больным детям еще во время схемок сериала «Папины дочки». Тогда артистка не понимала, куда она едет и это решение было неосознанным. Всю команду сериала привезли к детям с очень тяжелыми заболеваниями. В результате не все смогли справится с такой поездкой психологически.

«Наворачиваются слезы, и ты ничего с этим не можешь поделать, и быть там в таком состоянии невозможно», – рассказала актриса «Папиных дочек».

Девушка уверена, что людям лучше не посещать такое заведение в слезах. Ведь они никак не помогут больным. После той поездки Арзамасова регулярно участвует в подобных мероприятиях и помогает людям своими силами. Сейчас артистка активно принимает участие в работе фонда «Старость в радость«, хотя ей непросто это дается.

Сообщение Арзамасову увезли в больницу: «Наворачивались слезы» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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