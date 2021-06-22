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Беременная Костенко рассказала о разрыве отношений с Тарасовым

Недавно Дмитрий Тарасов заявил, что никогда бы не подумал, что Анастасия Костенко станет его женой. Теперь сама модель прервала молчание.

Накануне Костенко решила рассказать ее подписчикам в Instagram свое видение ситуации. При первой встрече Анастасия не могла бы и подумать, что Тарасов станет мужчиной ее мечты. У них не было любви с первого взгляда, и вообще они недолюбливали друг друга. По словам Костенко, футболист вызывал у нее лишь «отрицательные эмоции». Она знала, что он женат на Ольге Бузовой. Общение их стало тесным после того, как Дмитрий развелся с теледивой. Тогда они стали все чаще видеться, но Костенко не относилась к нему серьезно. Она считала, что футболист далеко не примерный семьянин, да и еще разводится с женщинами. Кроме того, общие знакомые предупреждали ее о двуличности москвичей.

Анастасия Костенко была уверена, что никогда не будет с Тарасовым. Однако ее тетя всегда ей говорила, что не нужно использовать в речи наречие «никогда», иначе это событие обязательно случится. В результате, так и произошло. Тарасов начал ее добиваться, и в самый пик «зарождения» отношений Анастасия решила бросить футболиста. Как развивались дальше события, девушка расскажет сегодня.

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По материалам: popcake.tv

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