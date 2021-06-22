Чёрных кредиторов ждёт тюрьма

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

01:07 Автор: Марина Третьякова

За незаконную выдачу кредитов и ипотеки предприниматели будут привлечены к уголовной ответственности. Это предполагает закон, который вступает в силу 22 июня.

Он касается индивидуальных предпринимателей и руководителей компаний, которые выдают кредиты, не имея при этом необходимой лицензии Центрального банка. Дело заведут в случае, если общая сумма выданных займов превысит 2,25 миллиона рублей.

В качестве наказания могут назначить штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, обязательные работы до 480 часов, либо лишение свободы до трёх лет с запретом работать в определённой сфере.

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До этого незаконная выдача кредитов считалась только административным правонарушением, что на поверку оказалось не слишком действенным: заплатив штраф, чёрные кредиторы вскоре легко «отбивали» его, возобновив нелегальную деятельность.

«Эти организации зачастую занимаются прямым обманом: предлагают несуществующие ставки, выманивают крупные суммы у людей, которые оказались в трудном положении», — пояснял «Парламентской газете» один из авторов инициативы, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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#кредиты #штрафы

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