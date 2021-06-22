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Что себе позволяет? Чонгук публично оскорбил Джина

Чонгук (Jungkook) является самым младшим участником группы BTS, а Джин (Jin) – старшим. Чонгук регулярно дразнит Джина по поводу его возраста. В новом шоу с участием парней Джину и Чонгуку предстояло выполнить совместное задание. Ребята должны были из своих тел составить букву «А» в честь АРМИ.

Парни справились с этим непростым делом, а позже Чонгука спросили, как они чувствуют себя после такого сложного задания. Тогда Чонгук заявил, что в целом все было легко. Но «преклонный» возраст Джина чуть не испортил всю ситуацию. По словам Чонгука, из-за Джина их фигура сильно тряслась.

Джин не поверил, что друг так отозвался о нем и решил продемонстрировать, что он – не старый и еще многое может. Тогда парень начал танцевать. Правда, АРМИ разочаровались из-за такого поступка Чонгука. По словам поклонников коллектива, парням не стоит публично унижать друг друга.

Однако для ребят, кажется, это в порядке вещей, и шутка Чонгука не несла никакого злого посыла. Только вот есть ощущение, что Джин все-таки обиделся после услышанного. Чонгук, остановись! Не стоит так часто говорить о возрасте друга, он и так переживает по этому поводу.

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По материалам: popcake.tv

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