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Для украинцев могут ввести онлайн-прописку: Раде рекомендуют одобрить закон

Для украинцев могут ввести онлайн-прописку: Раде рекомендуют одобрить закон
Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий рекомендует Верховной раде принять законопроект об онлайн-прописке украинцев. Речь идет о проекте №5463.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Закон вводит декларацию и регистрацию места проживания в электронной форме. В документе объясняется разница между понятиями.

Согласно законопроекту, место проживания декларируется в:

жилье, которое находится в частной собственности;

жилье, предназначенном для краткосрочного проживания (общежитиях, военных частях, специализированном социальном учреждении, стационарном социально-медицинском учреждении и т.п.).

А место жительства можно зарегистрировать в жилье коммунальной собственности, подлежащем приватизации, и в служебном жилье.

В законе прописан перечень всех необходимых документов и сведений, необходимых для декларирования/регистрации места жительства.

Запрещается требовать для декларирования или регистрации места проживания представления лицом других, нежели предусмотренных этим законопроектом, документов.
"Комитет рекомендует данный проект по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу. Проект закона № 5463-1 рекомендуется по результатам рассмотрения в первом чтении вернуть субъектам права законодательной инициативы на доработку", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее комитет рекомендовал парламенту включить эти проекты в повестку дня.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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