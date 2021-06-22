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Дочь Заворотнюк понимает, что скоро потеряет мать: «Хотела бы стереть память»

Актриса сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк уже около двух лет страдает от тяжелого онкологического заболевания. У актрисы обнаружили рак мозга. Сейчас девушка никуда не ходит и скрывается от прессы. И пока Заворотнюк пытается восстановиться, ее дочь Анна призналась, что у нее пропала жизненная энергия.

Анна Заворотнюк не из тех, кто любит жаловаться. Несмотря на тяжелы испытания, которые выпали на ее семью, Анна не плачет. Девушка старается помогать и вселять веру в других.  Однако в последние дни все идет не по плану. Теперь самой Анне нужна помощь, ведь у девушки больше нет ни на что сил. Девушка заявила, что больше не может наслаждаться жизнью и не знает, откуда черпать энергию. Анна собирает себя по кусочкам. Заворотнюк не может справится с негативными мыслями, которые приходят к ней в голову. Девушка понимает, что скоро может потерять мать.

«Мне надоели негативные мысли и переживания. Я хотела бы стереть память, как в одном известном фильме или хотя бы уехать на какой-нибудь далекий остров, оставив все плохое позади», – заявила Анна подписчикам.

Поклонники понимают подавленное состояние артистки и желают ей скорее справится с несчастьем.

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По материалам: popcake.tv

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