Джессика Бил и Джастин Тимберлейк впервые показали младшего сына

Вадим Карасев

В последние пару дней в инстаграмах знаменитостей появилось много трогательных семейных кадров. А поводом для того стал День отца, который 20 июня отмечался во многих странах мира.

Не стали отходить от этой традиции и 39-летняя Джессика Бил и 40-летний Джастин Тимберлейк, которые не только опубликовали фото детей, но и впервые показали младшего сына.





Джастин Тимберлейк с сыновьями Финеасом и Сайласом

Актриса поделилась снимками своего супруга с сыновьями: 11-месячным Финеасом и шестилетним Сайласом. Лица детей она при этом спрятала за смайликами в виде сердец. Поздравляя мужа с праздником, Джессика призналась ему в любви и поблагодарила его за все, что он делает для своей семьи.

Детка, ты — луна, звезды и сметанный кекс моей жизни. Ты построил крышу над нашей головой, а потом починил ее, когда в нее угодила самодельная ракета. Ты кладешь еду на стол, чтобы ребенок мог бросить ее под него. Ты позволяешь нам использовать диван в качестве батута, хотя он есть у нас на улице. Тебе нравится шум и беспорядок от всего этого, даже если ты работал всю ночь и пытаешься заснуть. Мы благодарны тебе за все и за то, чего мы не видим. Спасибо, что делаешь все это так забавно. Мы очень тебя любим. Детка, ты несешь свет в нашу жизнь разными способами,

— написала Бил.





Джастин Тимберлейк с сыном Сайласом

Певец, в свою очередь, тоже поделился фотографиями с сыновьями и написал, что для него значит быть отцом.





Быть отцом — это лучше, чем я мог себе когда-либо представить. Я благодарен моим папе и дедушкам за то, что они служили мне примером, жертвовали многим ради того, чтобы я воплотил свои мечты в жизнь, и за то, что научили меня тому, что незначительные моменты и есть настоящая жизнь. С Днем отца всех отцов!

— написал Джастин.

На одном снимке он показал, как вместе с детьми играет в приставку. На другом певец держит старшего сына на руках. Лица детей, как и жена, Тимберлейк при этом тоже не показал.





Джастин Тимберлейк с сыном Сайласом

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк стали родителями во второй раз в сентябре прошлого года. Новость о пополнении в их семье стала полной неожиданностью для поклонников пары, ведь беременность актрисе удалось скрыть. Однако сама Бил признавалась, что делать из этого тайну не планировала — просто так сложились обстоятельства.

Это не должно было быть секретом. Просто случился COVID-19, и я вместе с семьей уехала в Монтану, где и осталась,

— рассказывала она.

Несмотря на то что с двумя сыновьями паре приходится очень непросто, актриса признается, что она очень счастлива.

Один мой очень мудрый друг сказал: "Один — это много. А два — это тысяча". Именно так я себя и чувствую. Один здесь, другой там. Это безумное, неистовое приключение, и это потрясающе,

— отмечала звезда.





Джессика Бил и Джастин Тимберлейк