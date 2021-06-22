Газманов послал Ольгу Серябкину: «Кто она такая?»

Анастасия Иванова

Пока Ольга Серябкина уверят, что «старой гвардии» вроде Олега Газманова, Льва Лещенко, Николая Расторгуева и Валерия Леонтьева пора на пенсию, артисты культурно ее посылают.

Недавно экс-участница группы «Серебро» заявила, что многим ее старым коллегам давно пора уступить дорогу молодым и уйти на пенсию. При этом Серябкина отметила, что к таланту звезд не имеет претензий, ее не устраивает лишь их возраст. Терпеть такое отношение не стал 69-летний Олег Газманов. В одном из своих интервью он сумел дать отпор молодой Серябкиной. Газманов отметил, что не знаком с ее творчеством и не собирается прислушиваться к ней. Артист заявил, что уйдет на пенсию при одном исходе событий – когда на его концерты перестанут ходить люди. Однако это будет продолжаться еще долго, ведь молодые артисты не могут перетянуть на себя его аудиторию.

«Кто такая Серябкина? Из группы „Серебро“? Я ее не слушаю… Делаю то, что хочу. У меня гастрольный тур расписан на месяцы вперед. На мои концерты продаются билеты. Я же никого не заставляю приходить. Если я выйду на сцену и увижу пустой зал, то выступать не буду. А пока есть спрос! Молодые, пожалуйста, возьмите моих зрителей и перетяните к себе… Но у них же не получается!» – ответил Газманов.

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