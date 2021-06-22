Гуф жестко унизил Айзу: «Я рыдаю, вспоминая слова Сэма…Мама, папа не надежный! Ты ему не верь»

Лидия Мартынова

Не успели бывшие возлюбленные Гуф и Айза воссоединиться, как их любовная лодка разбилась! Кстати, оба этих события произошли менее, чем за 24 часа. Вчера Айза «с бабочками в животе» рассказывала интервьюерам о том, как хочет состариться вместе с Гуфом, но уже сегодня начала рыдать из-за его предательства. По словам Айзы, Долматов даже согласился вернуться к бывшей, но, увы, хватило парня не надолго. В stories, которые появились на страничке сестры временного мужчины инстадивы, был запечетлен Гуф собственной персоной, целующийся и обнимающийся с другой женщиной.

Подписчики Долматовой начали обвинять ее во вбросе фейковых новостей, но та, кажется, искренне была не в курсе, что Гуф не собирается умереть с ней в один день через много лет. «Я вам не врала! Это просто худшее, что могло произойти. Я в шоке, что такое случилось. А самый прикол во всем этом знаете какой? То, что Алеша обманул всех своих баб! Я рыдаю, вспоминая слова Сэма: «Мама, папа не надежный! Ты только всерьез ему не верь», — причитает Айза. Печально, но вполне ожидаемо… «Интересно, а Гуф вообще в курсе всей этой шумихи?», «Айза сама пилит инфоповоды с нуля просто», — скептически относятся к ней в сети.

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