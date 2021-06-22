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Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон снова расстались

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон снова расстались

Попытка 36-летней Хлое Кардашьян и 30-летнего Тристана Томпсона дать своим отношениям второй шанс закончилась неудачей — пара в очередной раз рассталась.

Несмотря на то что источники утверждают, что расставание Тристана и Хлое произошло еще пару недель назад, в прошлый четверг их видели вместе с трехлетней дочерью Тру.

Они ладят. Никакой драмы нет,

— сказал инсайдер.


Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян с дочерью Тру

В минувшую пятницу баскетболист, по сообщениям западной прессы, устроил в своем доме вечеринку, где он уединился в спальне с тремя женщинами. Из комнаты он вышел спустя 30 минут немного "взъерошенным", как пишут СМИ.

Тристан скрылся в одной из комнат, куда все ходят, чтобы с кем-нибудь переспать,

— поделился инсайдер.

По его словам, спортсмен пребывал в отличном настроении, флиртовал с девушками и веселился до утра.

По слухам, на этот раз возможной причиной расставания пары стали заявления инстаграм-модели Синди Чейз, которая в апреле сказала, что прошлой осенью переспала с баскетболистом.


Тристан Томпсон с дочерью Тру

Напомним, что впервые Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон расстались, когда телезвезда была на последних неделях беременности. Узнав об изменах возлюбленного, она от него ушла. Из-за стресса у Хлое начались преждевременные роды. К счастью, все закончилось хорошо, и она родила здорового ребенка.

Спустя некоторое время Хлое простила Томпсону его предательство, несмотря на то что ее родные были против их союза. Хлое надеялась, что Томпсон сможет измениться, и рядом с ним казалась счастливой. Пара даже задумывалась о рождении второго ребенка. Однако теперь это едва ли кажется возможным.


Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян с дочерью Тру
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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