Экс-супруга Аршавина: "У меня лица нет, а живот разрезан вдоль"

Вадим Карасев

38-летней Алисе Казьминой недавно диагностировали аутоиммунный некроз. Звезда откровенно рассказала о своем состоянии в YouTube-проекте Сурена Каграманова "Лучше — правду", сообщает "СтарХит".

Экс-супруга Андрея Аршавина не скрывает от публики, что из-за страшного недуга ее внешность претерпела серьезные изменения - причем далеко не в лучшую сторону.



"У меня ноги перевязаны, лица нет, а живот разрезан вдоль. Но наступило время, когда я могу рассказать свою историю", - заявила Аршавина, отметив, что публика на самом деле не знает всего того, что случилось с ней в последнее время.

Казьмина также рассказала о крахе брака с Андреем Аршавиным и своем отношении к его экс-супруге Юлии Барановской, которую футболист в свое время бросил ради Алисы.

"А зачем мне встречаться с ней? Просто из-за того, что ее бывший поступил со мной так же, как и с ней?" - сказала знаменитость.

Накануне звезда опубликовала медицинские документы, выданные ей после очередной операции.



"Я с недолеченными ногами, с абсолютной деформацией носа, скул, челюсти, нуждающаяся в оперативном вмешательстве, отголосками сепсиса (волосы, кожа, иммунитет). Сейчас валится комом на меня мой недуг. Со всех сторон. Поэтому я и попрощалась. И попросила прощения у моих подписчиков, которые очень поддерживали. Дай Бог побольше таких людей. Я действительно разрушаюсь на глазах, и жизнь уходит из меня. Я это вижу и ощущаю. И я уже испытываю адские боли в области лица и головы", — заявила Алиса Казьмина.

Бывшая жена Аршавина поблагодарила реаниматологов Елизаветинской больницы, в буквальном смысле вернувших ее к жизни, а также профессоров петербургского медуниверситета, которые провели экстренную операцию Алисе, страдавшей некрозом носовых пазух.

"Уже еле дыша, прошу о помощи всех, кто может. Потому что у меня нет квартир, как здесь пишут. Мои старшие дети только прописаны у папы, но не имеют права на проживание там со мной, прописка не является собственностью. Есеня не прописана нигде. Я не владею ничем. Я в тяжелом состоянии здоровья, и мои дети отправляются на улицу, без предоставления своей дочери даже однокомнатной квартиры или аренды", — отметила Аршавина.

До этого экс-супруга футболиста пожаловалась, что у нее больше не осталось сил бороться с недугом.

"Это даже не пост, это крик души. Прости меня, бабуля и детки, у меня больше нет сил. Сегодня они закончились. И силы, и воля, и терпение. Ничего не получается у меня, ни со здоровьем, ни с самой жизнью, я почти дохожу до двери, как она закрывается, и сегодня закрылась последняя. Многие будут писать "жертва", "бумеранг", "карма". Я за все грехи заплатила сполна. И просила прощения. Не просила у бабули. Знаю, что будет расстроена, она очень сильная по жизни. Но у меня опустились руки. Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни вернуть себе лицо, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше", — написала звезда.



Как писал NEWSTES, ранее экс-супруге Аршавина может грозить принудительное выселение. Она проиграла суд матери футболиста.