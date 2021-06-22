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Элджей снимет клип про расставание с Ивлеевой

Вот и все! Анастасия Ивлеева и Элджей расстались. Однако из этого они сделают настоящее шоу.

Слухи о том, что Анастасия Ивлеева и Элджей больше не вместе появились около двух месяцев назад. Теледива и певец перестали носить обручальные кольца на безымянных пальцах и появляться вместе. Кроме того, Ивлеева последнее время ходила грустная, а у себя в Instagram намекала, что проживает непростой период. А недавно и вовсе появились слухи, что пара вместе не живет. Как бы не печалить поклонники, брак артисты все же не смогли спасти.  Ходят слухи, что Элджей намерен выпустить клип, в котором обыграет разрыв с возлюбленной. Артист даже начал искать рекламодателей, которые хотели бы засветиться у них в клипе. Говорят, что многим компаниям уже поступили предложения от Элджея. 

Отметим, это не первый раз, когда музыкант обыгрывает ситуации, которые с ним случились в жизни, на экране. Недавно его задержали сотрудники ДПС за езду в нетрезвом видео, а уже через пару дней у Элджея вышло видео на эту тему. К слову, в браке артисты пробыли около двух лет. Они вступили в брак в 2019 году. Стоит отметить, что тогда возлюбленные предпочли скрыть это событие от общественности. Артисты признались в женитьбе только через пару недель, когда в Сети уже поползли слухи. 

Сообщение Элджей снимет клип про расставание с Ивлеевой появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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