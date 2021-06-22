Кейт Миддлтон встретилась со школьниками в лондонском Музее естествознания

Вадим Карасев

Сегодня днем 39-летняя Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне. Визит герцогини Кембриджской был посвящен разработке проекта Urban Nature Project, который стартует в конце этого года. Его цель — помочь людям воссоединиться с миром природы.

Во время посещения музея Кейт встретилась с его директором — доктором Дугом Гурром, а также местными школьниками. Миддлтон подробнее узнала о планах нового проекта и работе, которая проводится для привлечения к этой инициативе молодежи и школьников со всей страны.





Кейт Миддлтон









Кейт также посетила сад при музее, где угостила местных школьников домашним медом, который привезла из Анмер-Холла. В ходе визита герцогиня также поучаствовала в установке акустического устройства на вишневом дереве. Прибор будет в течение всего лета записывать окружающие звуки, а эти записи впоследствии помогут ученым исследовать активность птиц и млекопитающих в саду.

Для посещения музея Кейт Миддлтон выбрала летний образ в стиле casual. На ней были белая майка, заправленная в светлые джинсы, лососевый блейзер Chloe и белые кеды Veja. Свои пышные локоны герцогиня оставила распущенными, а макияж сделала в нюдовых тонах.









Напомним, что герцогиня уже не первый год занимается проблемами маленьких детей и молодежи. Своей деятельностью в этой сфере Кейт пытается доказать, что время, проведенное на свежем воздухе, играет ключевую роль в будущем психологическом здоровье и благополучии детей.

Я с детства помню, как важно делать самые простые вещи, например, ходить на совместные прогулки с детьми. Как родители, мы всегда должны помнить, что, несмотря на все сложности, наши дети на всю жизнь запоминают именно такие самые простые моменты. Я стараюсь никогда об этом не забывать. У меня есть одна милая фотография Шарлотты, на которой она нюхает колокольчик, — как раз такие моменты очень много для меня значат. Я стараюсь каждый день отмечать что-то подобное, даже если это что-то незначительное и у меня совсем нет на это времени,

— как-то рассказывала Кейт в беседе с журналистами.







