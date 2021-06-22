Коммунальщики ответят перед собственниками домов за завышенные тарифы
Тема: Какие законы вступают в силу
07:07 Автор: Юлия Сапрыгина
За необоснованное повышение платы по ЖКУ исполнителей услуг будут штрафовать. Соответствующий закон от 11 июня 2021 года № 214-ФЗ вступает в силу 22 июня.
В Жилищном кодексе уже предусмотрена ответственность за нарушение порядка расчётов перед собственником помещения в многоквартирном доме или нанимателем жилья. За это исполнитель услуг должен уплатить жильцам штраф в размере 50 процентов величины превышения начисленной платы.
Однако ответственность исполнителя услуги за аналогичное нарушение перед собственниками жилого дома или его части до сих пор законодательно не была урегулирована. Изменения в статью 157 Жилищного кодекса ликвидировали этот «пробел».
Законы, вступающие в силу с 22 июня
Этим же законом усовершенствованы правила функционирования ГИС ЖКХ — главной базы данных о жилищном фонде. Так, за оператором системы закреплены обязанности:
- обеспечивать соответствие её требованиям законодательства;
- нести за свой счёт расходы по созданию, эксплуатации и модернизации системы;
- заключить с Минстроем соглашение об особенностях взаимодействия при эксплуатации и модернизации системы.
Кроме того, уточнен порядок взаимодействия ГИС ЖКХ с иными информсистемами, включая единый портал госуслуг.
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