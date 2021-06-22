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Коммунальщики ответят перед собственниками домов за завышенные тарифы

Коммунальщики ответят перед собственниками домов за завышенные тарифы

Тема: Какие законы вступают в силу


07:07  Автор: Юлия Сапрыгина



За необоснованное повышение платы по ЖКУ исполнителей услуг будут штрафовать. Соответствующий закон от 11 июня 2021 года № 214-ФЗ вступает в силу 22 июня.

В Жилищном кодексе уже предусмотрена ответственность за нарушение порядка расчётов перед собственником помещения в многоквартирном доме или нанимателем жилья. За это исполнитель услуг должен уплатить жильцам штраф в размере 50 процентов величины превышения начисленной платы.

Однако ответственность исполнителя услуги за аналогичное нарушение перед собственниками жилого дома или его части до сих пор законодательно не была урегулирована. Изменения в статью 157 Жилищного кодекса ликвидировали  этот «пробел».

Законы, вступающие в силу с 22 июня


Этим же законом усовершенствованы правила функционирования ГИС ЖКХ — главной базы данных о жилищном фонде. Так, за оператором системы закреплены обязанности:

- обеспечивать соответствие её требованиям законодательства;

- нести за свой счёт расходы по созданию, эксплуатации и модернизации системы;

- заключить с Минстроем соглашение об особенностях взаимодействия при эксплуатации и модернизации системы.

Кроме того, уточнен порядок взаимодействия ГИС ЖКХ с иными информсистемами, включая единый портал госуслуг.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#жкх #штрафы


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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