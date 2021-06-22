Куда ехать туристам после потопа в Крыму
22:16 Автор: Александр Мащенко
Масштабное наводнение в Крыму не сорвет курортный сезон в регионе. Пока Ялту и Керчь восстанавливают, можно сказать, всем миром, отдыхающих готовы принять другие районы полуострова — Западный берег от Тарханкута до Евпатории, Восточный от Феодосии до Карадага, курорты азовского побережья во главе со Щелкино.
Ялта: купаться пока нельзя
Большая Ялта тоже открыта для отдыхающих, но там придется столкнуться с неудобствами, связанными с восстановительными работами, плюс еще несколько дней нельзя будет купаться в море. Пляжи официально закрыты. Причин две. Первая — риск распространения инфекций, в том числе кишечных. По информации Роспотребнадзора, количество проб морской воды увеличено, холерных вибрионов в них не обнаружено, однако вода грязная, и купаться в ней нельзя. Вторая причина — необходимость обследования после наводнения морского дна, о чем сообщила руководитель администрации Ялты Янина Павленко. «Потому что сумасшедшие потоки воды шли, смывая всё на своём пути, — пояснила она. — Мы не знаем сегодня, что на морском дне»
Эти работы будут осуществлены в ближайшие дни. Кроме того, опасения вызывает состояние воды в сетях. По словам главного санитарного врача Крыма Натальи Пеньковской, ее можно использовать только как техническую. Для питья и приготовления еды необходима бутилированная.
В то же время, по словам Янины Павленко, безопасность гостей, отдыхающих в ялтинском регионе, полностью обеспечена. По ее информации, сейчас на территории Большой Ялты от Фороса до Гурзуфа отдыхает более 20 тысяч туристов, которые находятся как в организованных средствах размещения — отелях, пансионатах, санаториях, так и в частном секторе.
«Вода есть, электричество есть, единственное, что пока нельзя — купаться в море. Но и над решением этого вопроса мы работаем», — рассказала Павленко.
На помощь пришли армия и флот
22 и 23 июня объявлены в Ялте нерабочими днями, также закрыты детские сады. По поручению президента России, на помощь крымчанам пришли военные. Сформирована группировка, в которую вошли подразделения материально-технического обеспечения, медицинского обеспечения, инженерные войска, войска РХБ защиты, войска связи Южного военного округа, Черноморского флота, Воздушно-десантные войска. В общей сложности группировка Минобороны, задействованная в ликвидации стихийного бедствия в регионе, насчитывает 21,6 тысячи военнослужащих и более 1,3 тысячи единицы техники.
По информации пресс-службы Минобороны, мобильные отряды, оказывающие помощь в ликвидации последствий ЧС в Крыму, укрепили временную дамбу в Ялте на наиболее опасном участке прорыва селевых потоков, вызванных обильными осадками, очистили свыше 52 тысяч квадратных метров улиц, частных дворов, жилых строений и объектов социальной инфраструктуры, вывезли более 370 тонн мусора, подвезли гражданскому населению свыше 264 кубометров питьевой воды. Работы по оказанию помощи с участием военнослужащих развернуты в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах Крыма.
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Мобильный отряд армейского корпуса Черноморского флота расчистил после подтоплений более 130 частных домов. «Военнослужащие расчищают от ила и мусора административные здания и частные домовладения, ливневые колодцы и сточные канавы, оказывают помощь местным жителям в ремонте и восстановлении разрушенных линий электропередач и другой инфраструктуры», — сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
В свою очередь, по данным пресс-службы МЧС, зону подтопления мониторят со спутника четыре раза в сутки. Это дает возможность оперативно обновлять информацию. Для ликвидации последствий привлечены группы спасателей из Ростова, Тульской и Московской областей.
Вечером 22 июня в Ялту прибыл первый отряд дезинфекторов. 23 июня утром начнется дезинфекция улиц, чтобы минимизировать риск вспышки инфекционных заболеваний, сообщил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.
Всекрымские субботники
Свой вклад в помощь пострадавшим вносят и местные парламентарии. На протяжении двух последних дней на расчистку керченских и ялтинских улиц от мусора, камней и грязи выезжают депутаты и сотрудники аппарата республиканского парламента. 23 июня в Ялте пройдет масштабный всекрымский субботник, организованный партией «Единая Россия», в котором примут участие тысяча человек из разных регионов полуострова.
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Аналогичные субботники масштабом поменьше состоятся в Керчи и Ленинском районе. Существенную помощь оказывают волонтеры, отлично зарекомендовавшие себя во время пандемии коронавируса. «Наводнения, схожего по масштабам разрушительных последствий, в Крыму не было последние сто лет. Стихия принесла много беды, но все вместе мы справимся. Нужно объединиться, сконцентрировать усилия, чтобы как можно быстрее восстановить привычный облик Ялты. Нельзя допустить срыв курортного сезона», — отметил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По прогнозу специалистов МЧС, основные работы по ликвидации последствий потопа в Ялте и Керчи завершат к концу текущей недели. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов заявил 22 июня на вечернем заседании оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, что основные завалы будут разобраны и вода откачана изо всех помещений и подвалов в самом крайнем случае к следующему понедельнику.
Цифра
161 миллион рублей выделило правительство Крыма из резервного фонда на выплаты пострадавшим. Сейчас единовременная материальная помощь составляет 10 тысяч рублей. Компенсация за частичную потерю имущества — 50 тысяч рублей. Компенсация за полную потерю имущества — 100 тысяч рублей. Первые 133 человека получили выплаты 22 июня.
Жертвы и пострадавшие
В результате наводнения в Ялте пострадали 43 человека, из них 6 сейчас находятся на стационарном лечении. Один человек пропал без вести, один погиб. Полностью уничтожены несколько десятков домов и больше сотни автомобилей. Подтоплены больше 300 домовладений.
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