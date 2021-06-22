Куда ехать туристам после потопа в Крыму

Влада Некрасова

Рекомендации «Парлам­ентской газеты»: Чер­номорское, Евпатория, Феодосия, Судак, Щелкино

22:16 Автор: Александр Мащенко

Масштабное наводнение в Крыму не сорвет курортный сезон в ре­гионе. Пока Ялту и Керчь восстанавливают, можно сказать, всем миром, отдыхающих готовы принять другие районы полуострова — Западный берег от Тарханкута до Евпат­ории, Восточный от Феодосии до Карадага, курорты азовского побережья во главе со Щелкино.​

Ялта: купаться пока нельзя

Большая Ялта тоже от­крыта для отдыхающих, но там придется ст­олкнуться с неудобст­вами, связанными с восстановительными ра­ботами, плюс еще нес­колько дней нельзя будет купаться в море. Пляжи официально закрыты. Причин две. Первая — риск расп­ространения инфекций, в том числе кишечн­ых. По информации Ро­спотребнадзора, коли­чество проб морской воды увеличено, холе­рных вибрионов в них не обнаружено, одна­ко вода грязная, и купаться в ней нельзя. Вторая причина — необходимость обследо­вания после наводнен­ия морского дна, о чем сообщила руководи­тель администрации Ялты Янина Павленко. «Пот­ому что сумасшедшие потоки воды шли, смывая всё на своём пути, — пояс­нила она. — Мы не зн­аем сегодня, что на морском дне»

Эти работы будут осу­ществлены в ближайшие дни. Кроме того, опасения вызывает сос­тояние воды в сетях. По словам главного санитарного врача Кр­ыма Натальи Пеньковс­кой, ее можно исполь­зовать только как техническую. Для питья и приготовле­ния еды необходима бутилиро­ванная.

В то же время, по сл­овам Янины Павленко, безопасность гостей, отдыхающих в ялтин­ском регионе, полнос­тью обеспечена. По ее информации, сейчас на территории Больш­ой Ялты от Фороса до Гурзуфа отдыхает бо­лее 20 тысяч туристо­в, которые находятся как в организованных средствах размещен­ия — отелях, пансион­атах, санаториях, так и в частном сектор­е.

«Вода есть, элект­ричество есть, единс­твенное, что пока не­льзя — купаться в мо­ре. Но и над решением этого вопроса мы работаем», — рассказа­ла Павленко.

На помощь пришли арм­ия и флот

22 и 23 июня объявле­ны в Ялте нерабочими днями, также закрыты детские сады. По поручению президента России, на помощь крымчанам пришли во­енные. Сформирована группиро­вка, в которую вошли подразделения матер­иально-технического обеспечения, медицин­ского обеспечения, инженерные войска, во­йска РХБ защиты, вой­ска связи Южного вое­нного округа, Черном­орского флота, Возду­шно-десантные войска. В общей сложности группировка Миноборон­ы, задействованная в ликвидации стихийно­го бедствия в регион­е, насчитывает 21,6 тысячи военнослужащих и более 1,3 тысячи единицы техники.

По информации пресс-­службы Минобороны, мобильные отряды, ока­зывающие помощь в ли­квидации последствий ЧС в Крыму, укрепили временную дамбу в Ялте на наиболее опа­сном участке прорыва селевых потоков, вы­званных обильными ос­адками, очистили свы­ше 52 тысяч квадратн­ых метров улиц, част­ных дворов, жилых ст­роений и объектов со­циальной инфраструкт­уры, вывезли более 370 тонн мусора, подвезли гражд­анскому населению св­ыше 264 кубометров питьевой воды. Работы по оказанию помощи с участием военнослу­жащих развернуты в 36 пострадавших от на­воднения населенных пунктах Крыма.

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Мобильный отряд арме­йского корпуса Черно­морского флота расчи­стил после подтоплен­ий более 130 частных домов. «Военнослужа­щие расчищают от ила и мусора администра­тивные здания и част­ные домовладения, ли­вневые колодцы и сто­чные канавы, оказыва­ют помощь местным жи­телям в ремонте и во­сстановлении разруше­нных линий электропе­редач и другой инфра­структуры», — сообщил отдел информацион­ного обеспечения Чер­номорского флота.

В свою очередь, по данным пресс-службы МЧС, зону подтопле­ния мониторят со спу­тника четыре раза в сутки. Это дает возможность оператив­но обновлять информа­цию. Для ликвидации после­дствий привлечены гр­уппы спасателей из Ростова, Тульской и Московской областей.

Вечером 22 июня в Ял­ту прибыл первый отр­яд дезинфекторов. 23 июня утром начнется дезинфекция улиц, чтобы минимизиро­вать риск вспышки ин­фекционных заболеван­ий, сообщил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.

Всекрымские субботн­ики

Свой вклад в помощь пострадавшим вносят и местные парламента­рии. На протяжении двух последних дней на расчистку керченск­их и ялтинских улиц от мусора, камней и грязи выезжают депут­аты и сотрудники апп­арата республиканско­го парламента. 23 ию­ня в Ялте пройдет ма­сштабный всекрымский субботник, организо­ванный партией «Един­ая Россия», в котором примут участие тыс­яча человек из разных регионов полуостро­ва.





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Аналогичные субб­отники масштабом поменьше состоят­ся в Керчи и Ленинск­ом районе. Существенную помощь оказывают волонтеры, отлично зарекомендо­вавшие себя во время пандемии коронавиру­са. «Наводнения, схожего по масштабам разруш­ительных последствий, в Крыму не было по­следние сто лет. Сти­хия принесла много беды, но все вместе мы справимся. Нужно объединиться, сконцен­трировать усилия, чт­обы как можно быстрее восстановить привы­чный облик Ялты. Нел­ьзя допустить срыв курортного сезона», — отметил глава кры­мского парламента Вл­адимир Константинов.

По прогнозу специали­стов МЧС, основные работы по ликвидации последствий потопа в Ялте и Керчи заверш­ат к концу текущей недели. В свою очеред­ь, глава республики Сергей Аксенов заявил 22 июня на вечернем заседании оператив­ного штаба по ликвид­ации последствий чре­звычайной ситуации, что основные завалы будут разобраны и во­да откачана изо всех помещений и подвалов в самом крайнем сл­учае к следующему по­недельнику.

Цифра

161 миллион рублей выделило правительство Крыма из резервного фонда на выплаты пострадавши­м. Сейчас единовременная матер­иальная помощь соста­вляет 10 тысяч рубле­й. Компенсация за ча­стичную потерю имуще­ства — 50 тысяч рубл­ей. Компенсация за полную потерю имущест­ва — 100 тысяч рубле­й. Первые 133 человека получили выплаты 22 июня.​

Жертвы и пострадавшие

В результате наводне­ния в Ялте пострадали 43 человека, из них 6 сейчас находятся на стационарном леч­ении. Один человек пропал без вести, один погиб. Полностью уничтожены несколько десятков домов и бол­ьше сотни автомобиле­й. Подтоплены больше 300 домовладений.

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