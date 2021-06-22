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Ляйсан Утяшева призналась, что потратила кучу денег на Павла Волю

Ляйсан Утяшева замужем за Павлом Волей уже восемь лет. Несмотря на такой срок, парочка продолжает демонстрировать свои чувства на публике, признаваться публично друг другу в любви, а еще дарить подарки. Недавно Ляйсан призналась, на какую сумму она однажды купила подарок своему супругу.

«Я потратила на Пашу полтора миллиона», – заявила Ляйсан в собственном шоу. Она уточнила, что ей пришлось копить некоторые деньги, чтобы порадовать мужа каким-то подарком.

Напомним, что Ляйсан и Павел в прошлом году оказались в центре скандала. Дело в том, что неизвестная несовершеннолетняя девушка рассказала, якобы у нее была связь с Павлом. Более того, в Сети появились снимки Павла с этой особой. Сам Воля ничего не говорил по поводу своей измены Ляйсан, как и не комментировала случившееся Утяшева.

Однако даже эта ситуация не испортила отношений мужа и жены. Они счастливы в браке и воспитывают двоих детей. Кстати, друзья и коллеги семьи высказывались по поводу случившегося и не верили в то, что Павел мог изменить своей жене.

Сообщение Ляйсан Утяшева призналась, что потратила кучу денег на Павла Волю появились сначала на POPCAKE.

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По материалам: popcake.tv

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