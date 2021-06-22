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Любовник Дженнифер Энистон умирает от рака четвертой стадии

Совсем недавно вышел специальный выпуск культового сериала «Друзья», в котором состоялось долгожданное воссоединение артистов. Однако некоторые поклонники сериала были сильно расстроены из-за актера Джеймса Майкла Тайлера (James Michael Tyler). Мужчина выглядел больным и изможденным.

Оказалось, что воздыхатель Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) уже три года борется с раком простаты. О страшном диагнозе он узнал в 2018 году. После этого Джеймс срочно начал активно лечиться.

«Я имею дело с этим диагнозом почти последние три года… Сейчас у меня четвертая стадия рака простаты», — признался он.

По словам Майкла, он мог бы купировать болезнь на ранней стадии, однако игнорировал симптомы. Сначала он не хотел давать огласку своей болезни, однако решил это сделать, чтобы призвать людей бережнее относится к своему здоровью. К сожалению, из-за обострения болезни он не смог полноценно принять участие в воссоединении. Однако Джеймс был невероятно счастлив, что смог хоть ненадолго увидеть коллег по сериалу.

«Я не хочу, чтобы людям пришлось пройти через то, что прошел я», — заявил актер.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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