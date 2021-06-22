Лунный день сегодня 22 июня 2021 года

Вадим Карасев

Луна меняет свое состояние и энергетику почти каждый день. Само собой, это не может не сказываться на нас с вами. Старайтесь следовать советам астрологов, собранным в лунном календаре, чтобы лучше понимать, что вас может ожидать в тот или иной день.

Есть такие дни, в которые нужно действовать. Есть другие, в которые нужно уходить в глухую защиту. А бывают такие дни, как сегодня, — когда нужно действовать по наитию, благо что Луна поспособствует обострению шестого чувства. Если вы хотите сделать его еще более мощным, воспользуйтесь специальными талисманами и упражнениями.

Фаза Луны: этот день будет довольно непростым, поскольку растущая Луна находится в Знаке Скорпиона. Стихия Воды не самым лучшим образом сочетается с данной фазой. Конечно, трудности преодолимы, но некоторым из нас в 12 лунный день придется изрядно попотеть, чтобы остаться на плаву.

Магнитные бури 22 июня: солнечная активность минимальна, поэтому магнитных бурь сегодня точно не будет.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

духовные практики;добрые дела;помощь близким;бережливость;осторожность.агрессия;перенапряжение;обиды;мстительность.

Сегодня тот самый день, когда можно выйти на новый духовный уровень, а домашняя энергетика в этом плане будет весьма полезной. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что дома полезно будет заниматься духовными практиками по открытию чакр и очищению кармы. Что касается уборки и наведения порядка, то лучше этим сильно не увлекаться, если не останется сил после работы. Концентрируйте свое внимание на очищении от негатива. Очень полезным станет общение с домашними животными. Их энергетика будет исцеляющей.

Что надеть в этот вторник

Из одежды лучше выбирать нечто сдержанное и ненавязчивое. Люди не должны лишний раз вас замечать, но если они вас заметят, то их впечатление не должно быть негативным. Выбирайте пастельные оттенки — синий, зеленый, болотный, бирюзовый. Не перегружайте свой образ аксессуарами и украшениями.

Самый лучший талисман на этот день — родонит. Этот камень поможет вам показать миру все самое лучшее, что в вас есть. С ним у вас будет больше шансов понравиться противоположному полу. Из украшений лучше выбирать кольца из серебра, мельхиорового сплава или платины.

Настроение и здоровье в 12 лунный день

22 июня лишено гармонии, но в целом этот день будет светлым. Все будет удаваться у тех, кто никуда не спешит и не строит лишних иллюзий. Любые дела и начинания, направленные на достижение благих целей, будут весьма успешными. В душе человека в такие дни происходит перестройка.





Постарайтесь весь день оставаться в хорошем и оптимистичном настроении. Человек мрачный и раздраженный может навлечь на себя неприятности. В первой половине дня не рекомендуется перенапрягаться. Пока у руля Скорпион, можно ожидать резких смен настроения. Очень полезно будет находиться на природе, в окружении приятных людей.

Любовь и отношения по лунному календарю

Ни в коем случае не нарушайте данных ранее обещаний. Избегайте плохих слов, агрессивных действий, негативных мыслей. Не злитесь, не мстите и боритесь с обидой. Относитесь с уважением ко всем и старайтесь оценивать людей не по тому, как они выглядят, а по их поступкам.

Общение принесет вам пользу и поднимет настроение, но не стоит навязываться окружающим. Прислушивайтесь к советам, которые будут давать друзья и родственники. Вселенная точно запомнит все ваши добрые дела, поэтому не жалейте времени и сил на помощь близким и друзьям.

Финансы и работа 22 июня

Сегодня астрологи советуют не нарушать закон и следовать правилам дорожного движения. Из-за неосторожности можно нарваться на штрафы или другие неприятности. Свои деньги и репутацию в дни растущей Луны в Скорпионе лучше беречь любыми способами. В противном случае вернуть их не удастся.

Самые важные финансовые и рабочие дела лучше отложить на вторую половину дня. В советах и пожеланиях ваших партнеров может скрываться важная информация. Сегодня удачный день для представителей творческих и интеллектуальных профессий. В этот день Луна подарит им энтузиазм, мотивацию.