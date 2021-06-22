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Магическая черная соль: где взять и как использовать

Магическая черная соль: где взять и как использовать

Многие слышали или даже использовали в кулинарии черную соль. Оказывается, у нее есть и особые магические эффекты. Эксперты в области эзотерики рассказали, где найти черную соль и как ее применять.


Любая соль обладает мощными магическими свойствами. Есть порча на соль, заговоры на соль. Вы можете найти упоминание о ее важных свойствах в самых разных культурах. Настало время узнать, чем отличается черная соль от обычной.

Что такое черная соль и где ее взять

Не стоит путать ее с четверговой солью, которая делается в Чистый четверг. Магическими свойствами обладает любая соль черного цвета, будь то четверговая соль или обычная. Вы можете просто купить ее в магазине, причем без разницы, откуда она будет — из России или из-за рубежа.

Черный цвет в эзотерике олицетворяет защиту, поэтому такую соль используют в основном для защиты от порчи и сглаза. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о способах защиты солью. Если в этих ритуалах и обрядах вы будете использовать черную соль вместо обычной, то результат будет еще более очевидным.

Как использовать черную соль


Помимо ее прямого кулинарного назначения черную соль всегда можно использовать как защиту от злых духов, потусторонних сущностей и злого домового. Если вы плохо спите, потому что слышите скрежет и шаги либо просто чувствуете чье-то присутствие рядом, то вам следует рассыпать черную соль во всех дверных проемах, произнеся при этом защитный заговор: «Не пройдут больше здесь создания божьи, телесные и бестелесные. Не принесет никто сюда больше зла и не побеспокоит меня и близких моих. Аминь».

Помимо этого можно растворить небольшую щепотку черной соли в святой воде и окропить ею все комнаты. Это убережет вас и вашу семью от любых проблем, связанных с привидениями, домовыми и иными сущностями.

Мешочек с черной солью можно носить с собой в сумке или положить в машину. Это убережет вас от встреч с неприятными людьми, поможет выйти победителями из сложной ситуации. Мешочек обязательно должен быть создан собственными руками из шерсти или хлопка.

Если белую соль полезно добавлять в воду, чтобы сделать энергетическую чистку во время привычной уборки, то черную соль нужно класть на том месте, где вы убираетесь реже всего. Это могут быть темные углы или труднодоступные места. Там больше не будет скапливаться негативная энергетика.

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По материалам: dailyhoro.ru

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