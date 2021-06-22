Медитация на огонь для усиления энергетики

Вадим Карасев

Стремительный ритм жизни, встреча с недоброжелателями и токсичными людьми, промахи и разочарования не прибавляют сил. Для того, чтобы восполнить запас энергии и восстановить энергетику, стоит прибегнуть к целебным медитациям.

Практики медитации помогают быстро восстановить силы и энергию, справиться со стрессом и неудачами. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют ежедневно практиковаться, чтобы уметь исцелять себя, прибегая к самому простому методу — медитациям. Благодаря практике получится быстро приходить в норму даже после самого тяжелого дня.

Как действует медитация

Современный мир во многом отличается даже от недавнего прошлого. Стремительное течение времени, огромное количество сил и энергии, которые зачастую тратятся впустую, накладывают отпечаток на энергию каждого человека. Тратя нервы в пробках, вынужденно общаясь с эмоционально нестабильными людьми, работая и уделяя время домашним обязанностям, мы истощаемся, подобно батарейкам. Ежедневный бешеный ритм лишает жизненных сил и внутренней энергии, восполнять которые просто необходимо для счастливой жизни, наполненной радостными событиями.

Проводить медитацию на восстановление энергетики важно, ведь она помогает исцеляться после стрессовых ситуаций, находить в себе силы для движения вперед и привлечения успехов. Во время практик получается освободить разум от негативных установок, очистить сознание и наполниться живительной энергией самой Вселенной. Благодаря медитации на огонь получится буквально выжечь весь накопленный негатив, освободить чакры и с легкостью восполнять силы.

Медитация на огонь

Регулярное выполнение этой практики поможет быстро восполнять запас сил и восстанавливать энергетику. Для ее выполнения не требуется многого: достаточно найти время, чтобы уединиться и отрешиться от внешней суеты.

Идеальным будет проведение медитации на открытом воздухе возле костра, однако в условиях современности можно использовать и обычную свечу. Заняв удобную позицию, зажигают свечу и всматриваются в ее пламя, сосредоточившись на дыхании. Его выравнивают, делая глубокие вдохи и выдохи. Несколько минут потребуется для того, чтобы освободить сознание.

После того, как лишние мысли покинули разум, огню мысленно предают усталость, сомнения, страхи и бессилие, представляя, как они исчезают в жарком пламени, рассыпаясь и теряя свою актуальность. Затем внутренним взором обращаются к своему организму, выискивая темные пятна на чакрах и выжигая их огнем. О том, где именно они расположены, можно узнать в этой статье.

Завершают медитацию, представляя огненный кокон, который оплетает тело и сжигает внешние привязки ко всему, что вытягивает энергию, мешая ей восстановиться. После этого закрывают глаза, позволяя телу расслабиться.

Медитация на огонь может проводиться ежедневно до тех пор, пока сознание не научится действовать на автомате, самостоятельно справляясь с негативом и восполняя запасы энергии из Вселенной.