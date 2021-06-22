Минпросвещения проанализировало более 1400 предложений по улучшению качества образования

Алексей Вольцев

По инициативе Сергея Кравцова экспертный центр Минпросвещения запустил горячую линию для открытого диалога с учителями, родителями и всеми, кто заинтересован в улучшении качества образования, информирует пресс-служба ведомства.

По итогам первых 20 дней работы собрано и проанализировано свыше 1400 предложений. В тройку тем, наиболее волнующих сегодня педагогическое и родительское сообщество, вошли вопросы совершенствования механизмов проведения ЕГЭ и ОГЭ, вопросы безопасности образовательного пространства, а также предложения по корректировке внедрения цифровой образовательной среды.

Одно из самых массовых обращений касалось предложения» общественного движения «Родители Москвы» вернуть единство учебных программ за счёт введения учебников общего образца для всех школ по каждому предмету в целях восстановления единого образовательного пространства. При рассмотрении данного обращения эксперты Министерства отметили, что уже в этом году ведущие научные коллективы Института стратегии развития образования РАО, подведомственного Минпросвещения, разработают и выпустят новые примерные рабочие программы по учебным предметам, которые установят обязательную (инвариативную) часть содержания учебных предметов, а также утвердят распределение обязательного предметного содержания по годам обучения.

Среди предложений, уже запущенных в проработку департаментами Министерства, также методическая памятка учащимся и преподавателям на случай периода дистанционного образования из-за чрезвычайных обстоятельств (например, в период пандемии и др.), предложенная аспирантом НИЯУ МИФИ и прошедшая общественную экспертизу на портале preobra.ru. Данная памятка посвящена особенностям работы «дистанционных систем», а также описывает трудности, с которыми могут столкнуться обучающиеся при использовании дистанционных технологий, и пути их решения.

«Всё, что делает Министерство, все изменения, которые мы проводим для того, чтобы наша страна устойчиво заняла место лидера в вопросах школьного образования, всё это, прежде всего, должно отвечать ожиданиям и интересам наших граждан. Мы не сможем этого достичь, не имея постоянно тесной обратной связи с людьми, поэтому мы продолжим эту работу, продолжим анализ всего, что поступает в наш адрес, и будем учитывать и опираться на просьбы родителей, просьбы учителей, прорабатывая те или иные решения», – отметил Министр просвещения Сергей Кравцов.

Горячая линия продолжает свою работу. Для более детальной проработки поступающих инициатив Министерство проведёт общественные слушания, пригласив представителей экспертного сообщества, Общественной палаты России и авторов ключевых и наиболее популярных предложений. Мероприятие запланировано на середину июля.

Для того чтобы направить свое предложение, необходимо написать электронное письмо по адресу [email protected], оставив краткую персональную информацию для обратной связи.