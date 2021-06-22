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Моргенштерн изменяет Диларе: «Уговаривал поехать в отель и целовал»

Моргенштерн изменяет Диларе: «Уговаривал поехать в отель и целовал»

Недавно Моргенштерн и Дилара обручились. Артист уверен, они созданы друг для друга и смогут стать счастливыми на долгие годы. Однако не все верят в искренность слов Алишера. Многие пытаются вывести его на чистую воду.

Моргенштерн уже три года счастлив с Диларой. Пара часто расставалась, однако сейчас они поняли, что не могут друг без друга жить. В недавнем интервью для Данилы Поперечного артист заявил, что его отношения моногамные, так как ранее измены лишь заставляли его страдать. Однако не все в отношениях пары так гладко. Оказывается, совсем недавно Моргенштерн «подкатывал» к девушке, которая снималась в одном из его клипов. У себя в Instagram некая Дина высмеяла ситуацию со свадьбой Моргенштерна. Она заявила, что о верности Моргенштерна говорить рано. Ведь на деле все оказывается совсем не так.

«Какие мы моногамные в интервью, а по факту…Никто же не уговаривал меня поехать в отель и целовал руки?» – пишет Дина у себя в stories.

Пока ни Моргенштерн, ни Дилара не отреагировали на ситуацию.

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По материалам: popcake.tv

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