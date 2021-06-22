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Мощная практика очищения от негатива

Мощная практика очищения от негатива

Негативная энергетика всегда присутствует в нас, но не всегда ее достаточно, чтобы принести вред. Тем не менее иногда ее присутствие избыточно и опасно. В таких ситуациях пользуйтесь мощной практикой, описанной далее.


Эксперты сайта dailyhoro.ru напоминают о том, что вы можете получить в своей жизни все, что вам угодно. Для этого можно использовать методику самовнушения. Негативная энергия и заблокированные чакры мешают фокусировать внимание и мысли на чем-то хорошем. Описанная ниже методика изменит все в лучшую сторону.

Подготовка к практике

Вам необходимо будет абстрагироваться от внешнего мира. Если вы будете проводить данную практику на работе, то лучше, чтобы вам никто не мешал. Для заглушения внешних шумов можно воспользоваться музыкой в наушниках. Это могут быть звуки природы: дождь, океан, пение птиц, журчащая река, ветер.

Вам необходимо успокоиться и отбросить все лишние мысли об отчетах, обидах, неурядицах, о том, что необходимо сделать или о том, что еще только предстоит.

Если вы проводите данную практику дома, то можно зажечь благовония (ароматические палочки) или воспользоваться помощью эфирных масел. Самые лучшие помощники — цитрусовые запахи, ароматы сосны или ели, мяты. Они помогают в очищении от негативных эмоций.


Очищение от негатива

Сядьте или лягте. Вам должно быть удобно. Начинается практика с глубоких вдохов и выдохов. Сначала делаем так: вдыхаем очень медленно, а выдыхаем с силой, представляя, как вместе с воздухом из легких выходит негативная энергия. Затем постепенно выдохи должны становиться менее мощными, меняясь на спокойные. Сделайте как минимум пятнадцать таких выдохов.

Это приведет к замедлению пульса, к размеренному дыханию и спокойствию на энергетическом и гормональном уровне. Ваше тело синхронизируется с сознанием.

Теперь необходимо немного повизуализировать. Представьте себе, что вы идете по темному, но прохладному лесу с очень высокими деревьями. Вам ничего не мешает. Вы идете спокойно, медленно лавируя между мощными стволами деревьев. Вы чувствуете приятный запах, который успокаивает вашу душу. Постепенно к нему прибавляются звуки. Это может быть пение птиц или шум ветра в кронах. Представьте как легкий ветер обдувает вашу кожу. Вместе с этим ветром уходят печали, переживания. Вам прохладно и приятно делать каждый шаг.

Вскоре вы слышите, как где-то шумит вода. Это горная река, которая спокойно стекает. Вы выходите из леса и видите эту реку — прозрачную, неглубокую. Вокруг ни души. Нет ничего лишнего — только вы и природа во всей своей красе. Вы снимаете обувь и заходите в воду, которая едва доходит до ваших колен. Вода прохладная, но не ледяная. Она вбирает в себя весь ваш негатив и уносит с собой. Представьте, как вы отдаете ей обиды, негативные эмоции и воспоминания. Вы свободны от всего этого. Вам хорошо, потому что вокруг нет ничего, что могло бы вас потревожить.

После этого наступает время медленно возвращаться в реальность, в которой нет тех неприятных мыслей, которые приходилось встречать на своем пути ранее. Пользуйтесь этой практикой почаще, но научитесь добиваться максимального погружения, чтобы чувствовать звуки, запахи и прикосновение воды.

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По материалам: dailyhoro.ru

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