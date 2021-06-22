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Московский общепит с 28 июня будет обслуживать только имеющих защиту от COVID-19

Московский общепит с 28 июня будет обслуживать только имеющих защиту от COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


15:16  Автор: Тамила Аскерова



С 28 июня посещать заведения общепита в столице смогут только посетители, имеющие защиту от коронавируса — привитые, переболевшие или с ПЦР-тестом, действительным в течение трёх дней. Об этом 22 июня сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что для посещения кафе и ресторанов никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Все заведения столичного общепита обязаны создать систему проверки QR-кодов. действительный в течение 3 дней.

Фуд-корты откроются только после проверки системы контроля.

Ранее во вторник столичный оперштаб как будут работать фуд-корты в мегаполисе — территории работы точек общепита в торговых центрах (ТЦ) с общей зоной посадки — только на доставку, торговля навынос запрещена. 

Новость дополняется…


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По материалам: pnp.ru

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