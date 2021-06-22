Муцениеце винит режиссеров, которые выбирают Прилучного: » В мире достаточно актеров»

Лидия Мартынова

Год назад стало известно, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались. Актеры прожили вместе около восьми лет. Однако актриса не смогла простить агрессию Прилучного и его измены. Несмотря на развод, актерам приходится работать вместе и встречаться на съемочной площадке. Правда, Агата уверена, что продюсеры специально это подстраивают.

Хотя Павел Прилучный причинил экс-супруге немало боли, она все же отпустила обиды и теперь готова вновь сойтись с ним. Правда, не в жизни, а на съемочной площадке. Актриса уверена, если их позовут сниматься в одном проекте, то это будет специальный ход режиссера. Ведь помимо Прилучного можно выбрать и других симпатичных и талантливых актеров.

«Вы знаете, в первую очередь я профессионал, поэтому на площадке – это два артиста, исполняющие свои роли, и неважно, кто есть кто. Но! Я все-таки считаю, что достаточно актеров, не только же мы вдвоем», – заметила Муцениеце у себя в stories.

Сейчас девушка держит свою личную жизнь в секрете. Она не готова распространяться про отношения. Агата заявляет лишь одно – размениваться на непродолжительные отношения она не собирается.

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