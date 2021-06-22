Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Новый рекорд! BTS стали единственными азиатскими исполнителями, которые продержались на первом месте в топ-100 Billboard целый месяц

Новый рекорд! BTS стали единственными азиатскими исполнителями, которые продержались на первом месте в топ-100 Billboard целый месяц

BTS продолжают покорять весь мир. Так, они стали единственными азиатскими исполнителями, которые продержались на первом месте в топ-100 рейтинга Billboard на протяжении четырех недель. Есть вероятность, что парни побьют свой рекорд и продержатся дольше в чарте.

Сейчас рейтинг возглавляет песня «Butter». Трек обошел даже композицию «Dynamite», которая три недели смогла возглавлять рейтинг. Стоит отметить, что парни вырвались вперед многих композиций известных артистов. Например, «Levitating» Дуа Липы (Dua Lipa), «Kiss Me More» Doja Cat и SZA и «Peaches» Джастина Бибера (Justin Bieber).

Напомним, трек «Butter» вышел 21 мая. Он собрал 32,2 миллиона потоков, а за первую неделю композиция была загружена 242800 раз. Она стала любимой песней пользователей в ТикТоке, а еще транслируется по радио во многих странах. Главное, что BTS стали первым южнокорейским коллективом, который удерживал первое место на протяжении такого количества времени.

После того, как группа BTS презентовала композицию, команда обратилась к своим поклонникам и поблагодарила всех за поддержку, ведь для парней это очень важно. Кстати, представители Книги рекордов Гиннеса тоже прокомментировали успех артистов и заявили, что BTS – легенды.

Сообщение Новый рекорд! BTS стали единственными азиатскими исполнителями, которые продержались на первом месте в топ-100 Billboard целый месяц появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Симоронский ритуал «Магическая бумага» на удачу в работе и творчестве
Симоронский ритуал «Магическая бумага» на удачу в работе и творчестве
Новый рекорд! BTS стали единственными азиатскими исполнителями, которые продержались на первом месте в топ-100 Billboard целый месяц
Новый рекорд! BTS стали единственными азиатскими исполнителями,
Рособрнадзор представил результаты ЕГЭ по математике, физике и истории
Рособрнадзор представил результаты ЕГЭ по математике, физике и истории
«Артек», «Океан» и «Смена» присоединились к акции «Огненные картины войны»
«Артек», «Океан» и «Смена» присоединились к акции «Огненные картины
Учащиеся «Кванториума» посетили Центр кинологической службы УМВД РФ по Калужской области
Учащиеся «Кванториума» посетили Центр кинологической службы УМВД РФ
Медитация на огонь для усиления энергетики
Медитация на огонь для усиления энергетики
Появился новый претендент на звание самого крупного наземного млекопитающего
Появился новый претендент на звание самого крупного наземного
Особенности оборудования от НПК «Механобр-техника»
Особенности оборудования от НПК «Механобр-техника»
Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон снова расстались
Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон снова расстались
Экс-супруга Аршавина: "У меня лица нет, а живот разрезан вдоль"
Экс-супруга Аршавина: "У меня лица нет, а живот разрезан вдоль"
Сборную Россию в Москве вместо болельщиков встретили ОМОН и Росгвардия
Сборную Россию в Москве вместо болельщиков встретили ОМОН и Росгвардия
ТОП фактов о Чонгуке: бесит всех своими грязными вещами и подкатывает к Джину!
ТОП фактов о Чонгуке: бесит всех своими грязными вещами и подкатывает

Топ на сегодня

Духов день 21 июня: молитвы, заговоры и обряды
Духов день 21 июня: молитвы, заговоры и обряды
Изобретено устройство для предотвращения икоты
Изобретено устройство для предотвращения икоты
Лунный день сегодня 22 июня 2021 года
Лунный день сегодня 22 июня 2021 года
Хейли и Джастин Бибер проводят отпуск в Париже
Хейли и Джастин Бибер проводят отпуск в Париже
В двух школах Ульяновской области обновляют инфраструктуру
В двух школах Ульяновской области обновляют инфраструктуру

Еще по теме

Трек "Dynamite" группы BTS побил рекорд вирусного хита "Gangnam style"
Клип BTS «Butter» побил рекорд по просмотрам в первые сутки после выхода
Ники Минаж возглавила чарт Billboard Hot 100 впервые за десять лет
Боб Дилан установил рекорд в чарте Billboard