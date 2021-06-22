Новый рекорд! BTS стали единственными азиатскими исполнителями, которые продержались на первом месте в топ-100 Billboard целый месяц

Алексей Вольцев

BTS продолжают покорять весь мир. Так, они стали единственными азиатскими исполнителями, которые продержались на первом месте в топ-100 рейтинга Billboard на протяжении четырех недель. Есть вероятность, что парни побьют свой рекорд и продержатся дольше в чарте.

Сейчас рейтинг возглавляет песня «Butter». Трек обошел даже композицию «Dynamite», которая три недели смогла возглавлять рейтинг. Стоит отметить, что парни вырвались вперед многих композиций известных артистов. Например, «Levitating» Дуа Липы (Dua Lipa), «Kiss Me More» Doja Cat и SZA и «Peaches» Джастина Бибера (Justin Bieber).

Напомним, трек «Butter» вышел 21 мая. Он собрал 32,2 миллиона потоков, а за первую неделю композиция была загружена 242800 раз. Она стала любимой песней пользователей в ТикТоке, а еще транслируется по радио во многих странах. Главное, что BTS стали первым южнокорейским коллективом, который удерживал первое место на протяжении такого количества времени.

После того, как группа BTS презентовала композицию, команда обратилась к своим поклонникам и поблагодарила всех за поддержку, ведь для парней это очень важно. Кстати, представители Книги рекордов Гиннеса тоже прокомментировали успех артистов и заявили, что BTS – легенды.

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