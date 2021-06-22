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Особенности оборудования от НПК «Механобр-техника»


Магнитные сепараторы, производимые компанией НПК «Механобр-техника» являются высококачественной техникой. Огромное число клиентов компании смогли на собственном опыте убедиться в преимуществах приобретения именно таких агрегатов.

Это эффективные устройства, которые применяются с целью обогащения довольно широкого спектра минерального сырья. Стоит отметить, что такое оборудование характеризуется простотой своей конструкции, а также довольно высокой степенью надежности, эффективностью и удобством применения.

Какой принцип действия таких агрегатов? Процессы магнитного обогащения основываются на различии магнитных свойств компонентов, которые необходимо разделить между собой. Не стоит думать, что это узкопрофильные агрегаты, они нашли довольно широкое распространение благодаря своим особенностям.

Область применения такого оборудования довольно разнообразна. Это обогащение руд черных металлов, редких и цветных, регенерации сильномагнитных утяжелителей и многое другое, в том числе это может быть применение в пищевой промышленности.

Как уже было отмечено, довольно большое число клиентов компании смогли оценить преимущества выбора агрегатов, производимых специалистами. Если вы еще не сталкивались с таким оборудованием, стоит рассмотреть его особенности, а также основные преимущества выбора.

Преимущества агрегатов производимых НПК «Механобр-техника»

Неповторимым превосходством таких агрегатов является их конструкция. Она базируется на разработках, которые были проверены на протяжении многих лет. Такой профессиональный подход позволяет предлагать клиентам действительно качественное оборудование.

Регулярно агрегаты модернизируются с внедрением итогов проводимых актуальных исследовательских работ научно-технической службы НПК «Механобр-техника», а также прогноза службы сепараторов у конечного потребителя.

В процессе проектирования современных моделей, а также улучшение уже работающих применяются наиболее современные технологии, применяемые при проектировании. Такой подход позволяет сократить время, затрачиваемое на разработки, также можно более гибко подходить к каждому заказу от клиентов.

Уровень производимого оборудования от НПК «Механобр-техника» вполне соответствует высоким мировым стандартам, а по определенным позициям даже превосходит его и это неоспоримое преимущество такого оборудования.

Внедрение современных технологий в производстве промышленных сепараторов и знаний специалистов позволяет достигать наилучших результатов. Предлагать клиентам действительно высококачественное и эффективное оборудование для совершения процессов магнитной сепарации.

Для того чтобы понимать более точно об особенностях магнитных агрегатов для сепарации, стоит перечислить основные преимущества магнитных сепараторов:

  • Получение концентрата высокого качества при этом стоит отметить высокую степень извлечения полезного компонента, что является важной функцией.
  • Рассматриваемый процесс является экологически чистым, что ценится в современном мире.
  • Высокая степень селективности и универсальности.
  • Низкий показатель энергоёмкости.

Бесспорно, такие магнитные промышленные сепараторы станут лучшим выбором при необходимости совершения сепарации в различных сферах деятельности человека.

Особенности оборудования от НПК «Механобр-техника»

Производитель НПК «Механобр-техника» предлагает пользователям различные модели агрегатов для совершения процесса сепарации. Стоит перечислить основные модели:

  • Модели типа ЭВС. Эти агрегаты применяются с целью сепарации сыпучих материалов, размер которых 6+0,075 мм.
  • Модели типа ЭВС-В, применяются для материалов, которые можно характеризовать как плохосыпучие, размером 0,040 мм, также зернистые материалы, крупность которых 1+0,075 мм с незначительным содержанием слабомагнитных примесей.
  • Модели типа ЭВМ. Используются для сепарации материалов крупностью 5+0,1 мм.
  • Модели типа ЭРМ. Они используются для сепарации материалов крупностью 0,5+0,02 мм.
  • Модели типа ПБСЦ. Они используются для сепарации материалов крупностью 30+0 мм.
  • Модели агрегатов типа ЭБМ и ПБМ. Они используются для сепарации материалов крупностью 6 + 0 мм.
  • Размагничивающие агрегаты.

Модели сепараторов, производимые компанией НПК «Механобр-техника», отличаются высокой технологичностью и эффективностью. Они пользуются спросом среди заказчиков, так как имеют простую конструкцию, отличаются высокой степенью надёжности, эффективностью при эксплуатации.

# Бизнес

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