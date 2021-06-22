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Ответственность за поддельный прививочный сертификат: юридический разбор

Ответственность за поддельный прививочный сертификат: юридический разбор

На фоне введения обязательной вакцинации резко возросло количество мошенников, предлагающих поддельные сертификаты о прививке от COVID-19. Многие покупатели не в курсе, что им может грозить повышенная ответственность не только за приобретение и использование поддельных документов, но и за нарушение санитарных норм. Юрист Илья Ремесло разъясняет, что грозит продавцам и покупателям подделок.

Рынок поддельных медицинских документов в России всегда пользовался спросом в силу особенностей нашего менталитета. Например, нерадивые работники из года в год покупают поддельные справки о болезни, чтобы оправдаться за прогулы. Работодатели давно уже привыкли проверять такие документы, направляя запрос в медицинское учреждение, от имени которого выдана справка. В итоге большое количество работников были уволены за использование таких "документов", а многие были привлечены по уголовной статье.

Несмотря на это, спрос на различные поддельные справки не снижается.

С началом обязательной вакцинации мошенники, торгующие подделками, расширяют "производственные мощности" в ответ на спрос большого количества "клиентов".

Чем грозит использование таких подделок изготовителям и покупателям?

Те случаи, когда прививка проводится официально, через медицинские учреждения, но в реальности не ставится, сложно квалифицировать как подделку документов. На практике почти невозможно доказать, что прививка в реальности не ставилась — только если об этом даст показания и пациент, и сотрудник медицинского учреждения.

Впрочем, такого рода услуги стоят в десятки раз дороже, чем обычные подделки. Наиболее распространена ситуация, при которой приобретается полностью поддельный сертификат о вакцинации, с поддельными печатями и подписями, без официальных "проводок" по "Госуслугам". 

Поскольку сертификат о вакцинации является официальным документом, предоставляющим права, то ответственность за подделку наступает по статье 327 УК РФ:


за подделку официального документа частью 1 предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет;
за использование такого документа частью 5 установлена ответственность вплоть до ареста сроком на 6 месяцев.

Распространены и случаи, когда "клиенты" вносят предоплату мошенникам и вообще не получают взамен никаких документов.

Эксперты рассказывают еще об одном варианте мошенничества: "От пользователя просят его логин и пароль от портала госуслуг, чтобы "добавить" в него "ковидный паспорт". В итоге персональные данные пользователя оказываются скомпрометированы и могут быть использованы на усмотрение похитителя".

Дополнительная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм

В случае с покупкой поддельного сертификата вакцинации при определенных обстоятельствах могут наступить и более тяжелые последствия. Если приобретатель поддельной справки использовал ее, подвергая угрозе здоровье окружающих, то возможна дополнительная ответственность по статье 236 УК РФ, за "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создающее угрозу массового заражения".

Ответственность может наступить в случае, если лицо, используя поддельную справку, продолжает работать в местах массового скопления граждан (например, в сфере услуг) и при этом является носителем COVID-19.

Тем самым виновный создает угрозу массового заражения граждан и понесет ответственность по ч. 1 статьи 236 УК РФ.

В случае, если в результате действий виновного наступили опасные последствия (смерть одного, двух и более заразившихся лиц), виновному будет грозить ответственность до 7 лет лишения свободы.

В заключение хотелось бы отметить, что покупка заведомо фальшивых документов является глупым шагом, поскольку подделка легко выявляется как работодателем, так и правоохранительными органами. Сам того не желая, приобретатель подделки может стать фигурантом нескольких уголовных дел с тяжелыми сроками. Вряд ли такая "игра" стоит свеч.

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По материалам: uposters.ru

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