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Подведены итоги учебного года в детском технопарке «Кванториум» в Саратовской области

Подведены итоги учебного года в детском технопарке «Кванториум» в Саратовской области

Учебный год в детском технопарке «Кванториум» в Саратовской области завершился презентацией 86 проектов. Ребята работали индивидуально и в группах под руководством педагогов-наставников, сообщает Министерство образования Саратовской области.

«Все 86 проектов обучающихся технопарка прошли предзащиту в своих квантумах, их оценивали педагоги-наставники. По итогам предзащиты десять проектов были признаны лучшими», – рассказал руководитель саратовского технопарка Александр Матутин.

Среди лучших работ – проект по фиторемедиации, направленный на очистку сточных вод живыми растениями на предприятии ПАО «Северсталь», проекты защитной пленки для смартфонов, игр, наземного и подземного пешеходного переходов, радиоуправляемой машинки, работающей на водородных элементах, создания панорамных виртуальных экскурсий.

Сеть детских технопарков «Кванториум» начала работать в Саратовской области с 2019 года в рамках национального проекта «Образование». Цель работы детских технопарков – раскрытие научного потенциала детей и популяризация технических специальностей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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