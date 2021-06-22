Подведены итоги учебного года в детском технопарке «Кванториум» в Саратовской области

Анастасия Иванова

Учебный год в детском технопарке «Кванториум» в Саратовской области завершился презентацией 86 проектов. Ребята работали индивидуально и в группах под руководством педагогов-наставников, сообщает Министерство образования Саратовской области.

«Все 86 проектов обучающихся технопарка прошли предзащиту в своих квантумах, их оценивали педагоги-наставники. По итогам предзащиты десять проектов были признаны лучшими», – рассказал руководитель саратовского технопарка Александр Матутин.

Среди лучших работ – проект по фиторемедиации, направленный на очистку сточных вод живыми растениями на предприятии ПАО «Северсталь», проекты защитной пленки для смартфонов, игр, наземного и подземного пешеходного переходов, радиоуправляемой машинки, работающей на водородных элементах, создания панорамных виртуальных экскурсий.

Сеть детских технопарков «Кванториум» начала работать в Саратовской области с 2019 года в рамках национального проекта «Образование». Цель работы детских технопарков – раскрытие научного потенциала детей и популяризация технических специальностей.