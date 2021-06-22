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Появился новый претендент на звание самого крупного наземного млекопитающего

Появился новый претендент на звание самого крупного наземного млекопитающего

Древний безрогий носорог, останки которого были найдены палеонтологами в Линься-Хуэйском автономном округе провинции Ганьсу, возможно, окажется самым большим известным науке наземным млекопитающим. Его вес достигал 24 тонн, а рост — 7 метров (4,8 м в холке).

Группа дальних родственников современных носорогов, получившая названия парацератерии, известна с начала XX века. Чаще всего всех ее представителей объединяют в один род Paraceratherium, но в некоторых вариантах классификации два вида выделяют в род индрикотериев (Indricotherium). Этот разнобой вызван фрагментарностью найденных окаменелостей, а также тем, что западные, советские и китайские ученые работали изолированно друг от друга на протяжении большей части XX века и публиковали работы, в основном, на своих языках.

Первые окаменелости, ныне относящиеся к роду Paraceratherium, были обнаружены британским геологом Гаем Элкоком Пилигримом в Белуджистане в 1907–1908 годах. Британский палеонтолог Клайв Форстер-Купер в 1911 году дал название этому роду. В 1916 году на основе почти полного скелета, найденного в районе Аральского моря, палеонтолог Алексей Алексеевич Борисяк выделил род индрикотерий, названный в честь мифологического зверя Индрика. До последнего времени было известно пять видов: Indricotherium transouralicum — в Казахстане, Монголии, северном Китае, Paraceratherium orgosensis (он же Dzungariotherium orgosensis и Dzungariotherium turfanensis) — в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая, Paraceratherium zhajremensis — в Индии, Indricotherium prohorovi — в Казахстане, Paraceratherium bugtiense — в Белуджистане.

Новый вид, получивший название Paraceratherium linxiaense, стал шестым. Окаменевшие останки двух экземпляров были обнаружены в 2015 году в отложениях позднего олигоцена, датируемых 26,5 млн лет назад, в бассейне Линься, известном обилием окаменелостей. Находки включали в себя череп, нижнюю челюсть и несколько позвонков. Палеонтолог Тао Дэн и его команда использовали лазерное сканирование для создания трехмерных реконструкций животного.

Судя по размеру черепа, у нового парацератерия была длинная толстая шея. Глубокая носовая полость и короткий хобот напоминают современных тапиров. Остатки позвонков указывают, что шея у данного вида была более гибкой, чем у его близких родственников. ученые также обнаружили, что новый вид был близок к Paraceratherium bugtiense и, вероятно, возник после миграции последнего через Центральную Азию.

Окаменелости в настоящее время находятся в Палеозоологическом музее Хэчжэн в провинции Ганьсу. В дальнейшем китайские палеонтологи надеются реконструировать мышцы парацератерия, чтобы получить более точную оценку его массы тела.

Исследование опубликовано в журнале Nature.

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По материалам: polit.ru

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