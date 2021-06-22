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«Пригласили дармоедку», — Леру Кудрявцеву критикуют за интервью с Еленой Драпеко

Известная актриса, исполнившая роль Лизы Бричкиной в фильме «А зори здесь тихие», попала под обстрел пользователей Сети. Актриса Елена Драпеко вывела из себя зрителей программы «Секрет на миллион».

Женщина стала гостьей шоу на НТВ. В интервью Драпеко продемонстрировала зрителям свою недвижимость. Оказывается, у актрисы есть две квартиры. Одну из них ей предоставило государство, как депутату Госдумы. Напомним, Елена Драпеко является представителем партии «Справедливая Россия».  Однако вместо того, чтобы благодарить правительство и довольствоваться тем, что есть, Елена жалуется на недвижимость. Ей не нравится громоздкая казенная мебель, картины и интерьер в целом. Менять в этой квартире ей ничего нельзя, так как сдать ее обратно нужно в неизмененном виде. Зрители передачи «Секрет на миллион» полностью раскритиковали не только приглашенную гостью, но и Леру Кудрявцеву, которая одобрила появление Драпеко в эфире. В комментариях разгорелась война.

«Не злите народ, не приглашайте таких дармоедов, которые отняли у стариков пенсии», «Какой чушью занимаются депутаты!», «Не приятная, не умная и просто не уважаемая депутат!», «Жаль, что эти молодящие старушки депутаты засоряют Думу. Толку от нее как от козла молока. Больше получает, чем отдает», – негодуют зрители.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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