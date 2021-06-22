Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » «Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдёт без аудитории в студии

«Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдёт без аудитории в студии

«Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдёт без аудитории в студии

14:36  Автор: Александра Гуляева



«Прямая линия с Владимиром Путиным», которая состоится 30 июня, пройдёт без аудитории в студии, задать вопросы президенту можно будет в том числе в специальном приложении.  Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает во вторник ТАСС.

В студии с российским лидером будут ведущие, которые перед эфиром вместе с ним «готовятся, работают со всем массивом вопросов», отметил Песков.«По понятным соображениям студии в этом году не будет», — сообщил представитель Кремля.

Задать вопрос президенту все желающие смогут через специальное мобильное приложение «Москва — Путину». Технологически оно позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

Путин проведет прямую линию 30 июня


«Это приложение позволяет любому гражданину нашей страны стать фактически и тележурналистом, и радиожурналистом, и без каких-либо посредников записать свой вопрос, показать то, что он хочет, из окружающего мира, или сформулировать свой вопрос письменно», — сказал Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что  «это абсолютно мультиформатное приложение для смартфонов».

«Девиз этой прямой линии» — «без лишних посредников»,  — уточнил представитель Кремля.

Ведущие российские федеральные телеканалы запланировали для прямой линии три часа эфирного времени. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на опубликованную программу вещания. 

Как сообщал ранее телеканал «Россия 24», вопросы, касающиеся здравоохранения, лидируют среди тем, с которыми россияне обращаются в кол-центр к прямой линии с президентом. Также их интересуют вопросы экономики, пенсии, ЖКХ и дороги.

Вопросы принимаются также через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Кроме того, можно отправить SMS- или MMS-сообщение на номер 0-40-40. Текстовые и видеовопросы к президенту можно отправить и через социальные сети. Из любой точки страны можно позвонить по телефону 8-800-200-40-40, а из-за рубежа — по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40. Принимать вопросы начали в 12:00 20 июня, задавать их можно будет до самого окончания программы.

В прошлом году традиционную прямую линию не проводили. Последний раз Владимир Путин общался с россиянами в таком формате в 2019 году. Эта прямая линия стала 17-й по счёту с 2001 года. Самая продолжительная линия состоялась в 2013 году — она продлилась 4 часа 47 минут. 


#интернет #соцсети


85
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Симоронский ритуал «Магическая бумага» на удачу в работе и творчестве
Симоронский ритуал «Магическая бумага» на удачу в работе и творчестве
Новый рекорд! BTS стали единственными азиатскими исполнителями, которые продержались на первом месте в топ-100 Billboard целый месяц
Новый рекорд! BTS стали единственными азиатскими исполнителями,
Рособрнадзор представил результаты ЕГЭ по математике, физике и истории
Рособрнадзор представил результаты ЕГЭ по математике, физике и истории
«Артек», «Океан» и «Смена» присоединились к акции «Огненные картины войны»
«Артек», «Океан» и «Смена» присоединились к акции «Огненные картины
Учащиеся «Кванториума» посетили Центр кинологической службы УМВД РФ по Калужской области
Учащиеся «Кванториума» посетили Центр кинологической службы УМВД РФ
Медитация на огонь для усиления энергетики
Медитация на огонь для усиления энергетики
Появился новый претендент на звание самого крупного наземного млекопитающего
Появился новый претендент на звание самого крупного наземного
Особенности оборудования от НПК «Механобр-техника»
Особенности оборудования от НПК «Механобр-техника»
Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон снова расстались
Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон снова расстались
Экс-супруга Аршавина: "У меня лица нет, а живот разрезан вдоль"
Экс-супруга Аршавина: "У меня лица нет, а живот разрезан вдоль"
Сборную Россию в Москве вместо болельщиков встретили ОМОН и Росгвардия
Сборную Россию в Москве вместо болельщиков встретили ОМОН и Росгвардия
ТОП фактов о Чонгуке: бесит всех своими грязными вещами и подкатывает к Джину!
ТОП фактов о Чонгуке: бесит всех своими грязными вещами и подкатывает

Топ на сегодня

Духов день 21 июня: молитвы, заговоры и обряды
Духов день 21 июня: молитвы, заговоры и обряды
Изобретено устройство для предотвращения икоты
Изобретено устройство для предотвращения икоты
Лунный день сегодня 22 июня 2021 года
Лунный день сегодня 22 июня 2021 года
Хейли и Джастин Бибер проводят отпуск в Париже
Хейли и Джастин Бибер проводят отпуск в Париже
В двух школах Ульяновской области обновляют инфраструктуру
В двух школах Ульяновской области обновляют инфраструктуру

Еще по теме

Песков пообещал «прямую линию» с Путиным до ЧМ-2018
Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня
Россияне продолжают отправлять вопросы на "прямую линию" с Путиным 2016
Свыше 820 тысяч звонков поступило на прямую линию с Путиным