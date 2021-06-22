«Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдёт без аудитории в студии

Анастасия Иванова

14:36 Автор: Александра Гуляева

«Прямая линия с Владимиром Путиным», которая состоится 30 июня, пройдёт без аудитории в студии, задать вопросы президенту можно будет в том числе в специальном приложении. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает во вторник ТАСС.

В студии с российским лидером будут ведущие, которые перед эфиром вместе с ним «готовятся, работают со всем массивом вопросов», отметил Песков.«По понятным соображениям студии в этом году не будет», — сообщил представитель Кремля.

Задать вопрос президенту все желающие смогут через специальное мобильное приложение «Москва — Путину». Технологически оно позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

Путин проведет прямую линию 30 июня

«Это приложение позволяет любому гражданину нашей страны стать фактически и тележурналистом, и радиожурналистом, и без каких-либо посредников записать свой вопрос, показать то, что он хочет, из окружающего мира, или сформулировать свой вопрос письменно», — сказал Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что «это абсолютно мультиформатное приложение для смартфонов».

«Девиз этой прямой линии» — «без лишних посредников», — уточнил представитель Кремля.

Ведущие российские федеральные телеканалы запланировали для прямой линии три часа эфирного времени. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на опубликованную программу вещания.

Как сообщал ранее телеканал «Россия 24», вопросы, касающиеся здравоохранения, лидируют среди тем, с которыми россияне обращаются в кол-центр к прямой линии с президентом. Также их интересуют вопросы экономики, пенсии, ЖКХ и дороги.

Вопросы принимаются также через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Кроме того, можно отправить SMS- или MMS-сообщение на номер 0-40-40. Текстовые и видеовопросы к президенту можно отправить и через социальные сети. Из любой точки страны можно позвонить по телефону 8-800-200-40-40, а из-за рубежа — по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40. Принимать вопросы начали в 12:00 20 июня, задавать их можно будет до самого окончания программы.

В прошлом году традиционную прямую линию не проводили. Последний раз Владимир Путин общался с россиянами в таком формате в 2019 году. Эта прямая линия стала 17-й по счёту с 2001 года. Самая продолжительная линия состоялась в 2013 году — она продлилась 4 часа 47 минут.

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