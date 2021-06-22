Рособрнадзор представил результаты ЕГЭ по математике, физике и истории

Анастасия Иванова

Предварительные результаты ЕГЭ по профильной математике, физике и истории сопоставимы с результатами 2019 и 2020 годов, математику и физику в этом году участники ЕГЭ сдали немного лучше, чем в прошлом. Об этом рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Он отметил, что средний профильный балл по математике составил 55,1 – на 1,2 больше, чем в 2020 году. 31 тысяча участников сдали ЕГЭ по этому предмету на высокий балл (от 81 до 100), максимальный результат в 100 баллов получили 504 человека. Количество участников, не преодолевших минимальную границу в 27 баллов, составило 7,6%, что на 1,3% меньше, чем в прошлом году.

Средний балл по физике увеличился на 0,5 по сравнению с прошлым годом и составил 55,1. Количество высокобалльников по физике в этом году – около 12,5 тысячи человек, стобалльный результат показали 430 участников. Не преодолели минимальную границу в 36 баллов около 6,5% участников.

Средний балл на ЕГЭ по истории незначительно ниже прошлогоднего – 54,9. Количество высокобалльников по истории в 2021 году – более 11 тысяч человек, стобалльников – 366. Минимальную границу в 32 тестовых балла не преодолели 7,4% участников, что на 0,2% меньше, чем годом ранее.

«Рост среднего тестового балла по математике и физике говорит о том, что у выпускников есть мотивация к изучению этих предметов, случайный выбор ЕГЭ по ним уходит в прошлое», – прокомментировала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

Она обратила внимание на дифференциацию результатов по этим предметам. Так, доля участников, не преодолевших минимальную границу, увеличилась и в то же время выросло количество выпускников, продемонстрировавших повышенный и высокий уровень подготовки (60–80 и 80–100 баллов соответственно).