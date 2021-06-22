Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Рособрнадзор представил результаты ЕГЭ по математике, физике и истории

Рособрнадзор представил результаты ЕГЭ по математике, физике и истории

Рособрнадзор представил результаты ЕГЭ по математике, физике и истории

Предварительные результаты ЕГЭ по профильной математике, физике и истории сопоставимы с результатами 2019 и 2020 годов, математику и физику в этом году участники ЕГЭ сдали немного лучше, чем в прошлом. Об этом рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Он отметил, что средний профильный балл по математике составил 55,1 – на 1,2 больше, чем в 2020 году. 31 тысяча участников сдали ЕГЭ по этому предмету на высокий балл (от 81 до 100), максимальный результат в 100 баллов получили 504 человека. Количество участников, не преодолевших минимальную границу в 27 баллов, составило 7,6%, что на 1,3% меньше, чем в прошлом году.

Средний балл по физике увеличился на 0,5 по сравнению с прошлым годом и составил 55,1. Количество высокобалльников по физике в этом году – около 12,5 тысячи человек, стобалльный результат показали 430 участников. Не преодолели минимальную границу в 36 баллов около 6,5% участников.

Средний балл на ЕГЭ по истории незначительно ниже прошлогоднего – 54,9. Количество высокобалльников по истории в 2021 году – более 11 тысяч человек, стобалльников – 366. Минимальную границу в 32 тестовых балла не преодолели 7,4% участников, что на 0,2% меньше, чем годом ранее.

«Рост среднего тестового балла по математике и физике говорит о том, что у выпускников есть мотивация к изучению этих предметов, случайный выбор ЕГЭ по ним уходит в прошлое», – прокомментировала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

Она обратила внимание на дифференциацию результатов по этим предметам. Так, доля участников, не преодолевших минимальную границу, увеличилась и в то же время выросло количество выпускников, продемонстрировавших повышенный и высокий уровень подготовки (60–80 и 80–100 баллов соответственно).

 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Симоронский ритуал «Магическая бумага» на удачу в работе и творчестве
Симоронский ритуал «Магическая бумага» на удачу в работе и творчестве
Новый рекорд! BTS стали единственными азиатскими исполнителями, которые продержались на первом месте в топ-100 Billboard целый месяц
Новый рекорд! BTS стали единственными азиатскими исполнителями,
Рособрнадзор представил результаты ЕГЭ по математике, физике и истории
Рособрнадзор представил результаты ЕГЭ по математике, физике и истории
«Артек», «Океан» и «Смена» присоединились к акции «Огненные картины войны»
«Артек», «Океан» и «Смена» присоединились к акции «Огненные картины
Учащиеся «Кванториума» посетили Центр кинологической службы УМВД РФ по Калужской области
Учащиеся «Кванториума» посетили Центр кинологической службы УМВД РФ
Медитация на огонь для усиления энергетики
Медитация на огонь для усиления энергетики
Появился новый претендент на звание самого крупного наземного млекопитающего
Появился новый претендент на звание самого крупного наземного
Особенности оборудования от НПК «Механобр-техника»
Особенности оборудования от НПК «Механобр-техника»
Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон снова расстались
Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон снова расстались
Экс-супруга Аршавина: "У меня лица нет, а живот разрезан вдоль"
Экс-супруга Аршавина: "У меня лица нет, а живот разрезан вдоль"
Сборную Россию в Москве вместо болельщиков встретили ОМОН и Росгвардия
Сборную Россию в Москве вместо болельщиков встретили ОМОН и Росгвардия
ТОП фактов о Чонгуке: бесит всех своими грязными вещами и подкатывает к Джину!
ТОП фактов о Чонгуке: бесит всех своими грязными вещами и подкатывает

Топ на сегодня

Духов день 21 июня: молитвы, заговоры и обряды
Духов день 21 июня: молитвы, заговоры и обряды
Изобретено устройство для предотвращения икоты
Изобретено устройство для предотвращения икоты
Лунный день сегодня 22 июня 2021 года
Лунный день сегодня 22 июня 2021 года
Хейли и Джастин Бибер проводят отпуск в Париже
Хейли и Джастин Бибер проводят отпуск в Париже
В двух школах Ульяновской области обновляют инфраструктуру
В двух школах Ульяновской области обновляют инфраструктуру

Еще по теме

Рособрнадзор представил предварительные итоги ЕГЭ-2021 по литературе, географии, химии и русскому языку
Результаты ЕГЭ по русскому языку обработаны полностью
В Коми на три стобалльника ЕГЭ стало больше
Ярославский школьник получил 300 баллов на ЕГЭ