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Российского бизнесмена Гуцериева включили в санкционный список ЕС по Белоруссии

Российского бизнесмена Гуцериева включили в санкционный список ЕС по Белоруссии

Российский бизнесмен Михаил Гуцериев был включен в санкционный список Евросоюза по Белоруссии в связи с нарушениями прав человека правительством этой страны. Предприниматель является главой компании "Русснефть" и известен как крупный бизнес-партнер белорусских властей.

Четвертый пакет персональных санкций против режима Александра Лукашенко был одобрен в понедельник. Под его действие попали 78 физических и 8 юридических лиц, чьи активы в ЕС будут заморожены.

Также ограничения коснутся крупнейших автозаводов — МАЗ и БелАЗ, связанной с Гуцериевым "Новой нефтяной компании", "Белаэронавигации" и еще 4 предприятий. Среди физических лиц, включенных в санкционный список, оказались бизнесмены Алексей Олесин, Александр Зайцев и Сергей Тетерин, члены семьи Александра Лукашенко, депутаты, следователи, судьи, сотрудники правоохранительных органов и ректоры вузов.

ЕС планирует ввести еще часть санкций, которые охватят семь секторов, в их числе торговля белорусскими калийными удобрениями. Последствия всех этих ограничений могут быть разрушительными для экономики республики. 

Ранее Ruposters писал, что Белоруссию могут исключить из международных спортивных организаций.

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По материалам: uposters.ru

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