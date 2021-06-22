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Сборную Россию в Москве вместо болельщиков встретили ОМОН и Росгвардия

Сборную Россию в Москве вместо болельщиков встретили ОМОН и Росгвардия

Болельщики не пришли встречать сборную России по футболу в аэропорт Шереметьево после вылета команды из Евро-2020, передает "Спорт-Экспресс".

Футболисты по возвращении из Копенгагена покинули аэропорт не через общий зеленый коридор, а через VIP-зал. Встретили команду лишь 6 журналистов, ни одного болельщика не было. При этом спортсменов охранял отряд ОМОНа, который не подпускал к ним корреспондентов.

Выйдя из здания аэровокзала, футболисты сели в командный автобус и в сопровождении микроавтобуса Росгвардии и пяти полицейских машин отправились на базу в Новогорск.

Накануне сборная России в решающем матче группового этапа проиграла команде Дании 1:4 и вылетела с Евро-2020. Ruposters привел развернутый комментарий капитана сборной Артема Дзюбы о том, в чем была причина поражения и как случившееся переживали в команде. Футболист также извинился перед болельщиками за печальный результат.

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По материалам: uposters.ru

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