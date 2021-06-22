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Симоронский ритуал «Магическая бумага» на удачу в работе и творчестве

Симоронский ритуал «Магическая бумага» на удачу в работе и творчестве

Симоронские ритуалы знакомы многим, и благодаря простым, на первый взгляд, словам и действиям, каждый сможет привлечь в жизнь необходимые перемены. С помощью позитивного ритуала не составит труда достичь новых успехов в работе и преуспеть в творчестве.


Успех любого симоронского ритуала таится, прежде всего, в оптимистичном настрое и внутренней вере. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспитывать в себе уверенность и не допускать мыслей о провале или неудаче. В таком настроении будет проще осуществить желаемое, подкрепив уверенность магическим ритуалом.

Ритуал проводят по двум сценариям. Тем, кому необходима удача в делах, необходимо быть на рабочем месте. Для этого необходимы:


ручка;
чистый лист бумаги;
печать.

Сидя на рабочем месте, на листе бумаги пишут себе благодарность за выполненную работу, заверяя текст собственной подписью, вчерашним числом и ставя печать. Сделать ее самостоятельно не составит труда: для этого на ластике пишут слово «одобрено» или «утверждено», не забывая о написании букв зеркально.

После проделанной работы произносят: «В работе удача со мной по пятам ходит, проблем не допускает, оплошности исправляет». После этого лист сворачивают вчетверо и носят с собой в качестве талисмана.


Тем, кто нуждается в творческой составляющей, чтобы привлечь в жизнь успех, необходимо нарисовать лампу или скопировать ее на чистый лист бумаги. Ее важно раскрасить любыми цветами, используя краски, фломастеры или цветные карандаши. В процессе рисования важно настроиться на мысль о том, что идеи будут приходить вовремя, и творческий кризис удастся миновать. После того, как рисунок закончен, его помещают в укромное место рабочего стола, приговаривая: «Проблем с новыми идеями не испытываю, творчество фонтаном бьет, меня на волне к успеху несет».

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По материалам: dailyhoro.ru

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