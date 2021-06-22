Ситуация обострилась. Реаниматолог о состоянии Максим: «Такие меры действительно применяют из-за тяжести заболевания»

Лидия Мартынова

Представители издания «Вечерняя Москва» пообщались с анестезиологом-реаниматологом Сергеем Симбирцевым и спросили его о том, что сейчас происходит с популярной артисткой Максим, которую несколько дней назад ввели в искусственную кому. Пресса выразила беспокойство и постаралась выяснить, есть ли у любимицы публики какие-либо риски. Врач пояснил, что вентиляция легких — это нормальная рутинная практика в каждой больнице, но, разумеется, такой метод лечения подходит не всем. Доктора наблюдают за прибывшим пациентом и только тогда подбирают для него необходимые лекарства и процедуры.

«ИВЛ помогает, чтобы дыхание человека и аппарата не конкурировали друг с другом. Иногда такие меры действительно применяют из-за тяжести заболевания. Зачастую все зависит от тактики, выбранной лечащим врачом. Это не всегда кошмар», — цитирует Сергея Симбирцева вышеупомянутый источник.

Симбирцев также прокомментировал слухи общественности о том, что Максим на самом деле больна «ковидом». Он признался, что не спешил бы делать такие выводы, ведь нековидная пневмония также может протекать достаточно сложно, хотя, не стоит отрицать, что в период пандемии большинство случаев действительно вызвано именно коронавирусной инфекцией.

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