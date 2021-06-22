Совет ЕС продлил антироссийские санкции за Крым

Лидия Мартынова

На заседании Совета ЕС в понедельник, 21 июня, утвердили решение о продлении на год санкций, которые были введены за аннексию Крыма Россией, срок действий которых истекает 23 июня.Ограничительные меры включают запреты на импорт товаров из Крыма или Севастополя в ЕС, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции, туристические услуги в Крыму или Севастополе.Кроме того, подлежит ограничениям ЕС экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям, для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.