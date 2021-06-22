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Совет ЕС продлил антироссийские санкции за Крым

Совет ЕС продлил антироссийские санкции за Крым
На заседании Совета ЕС в понедельник, 21 июня, утвердили решение о продлении на год санкций, которые были введены за аннексию Крыма Россией, срок действий которых истекает 23 июня.

Ограничительные меры включают запреты на импорт товаров из Крыма или Севастополя в ЕС, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции, туристические услуги в Крыму или Севастополе.
Кроме того, подлежит ограничениям ЕС экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям, для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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