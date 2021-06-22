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Советник Байдена разъяснил ситуацию с заморозкой военной помощи Украине на 100 млн долларов

Советник Байдена разъяснил ситуацию с заморозкой военной помощи Украине на 100 млн долларов
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Белый дом заморозил военную помощь Украине объемом 100 млн долларов. Подчеркнув, что речь идет о дополнительном пакете в связи с усилением российской угрозы. Противоречивые сообщения Салливан пояснил путаницей с отчетностью о военной помощи Украине, сообщает The Washington Post.

«США выделили Украине военной помощи на 275 млн долларов и пообещали выделить еще 100 млн, если Россия продолжить усиливать угрозу, наращивая войска вдоль украинской границы. С учетом ослабления угрозы, США заморозили эти дополнительные 100 млн», - пояснил Салливан.
Советник президента заверил, что США готовы дополнительно помочь Украине, если Россия снова прибегнет к агрессивным действиям.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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