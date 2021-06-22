Советник Байдена разъяснил ситуацию с заморозкой военной помощи Украине на 100 млн долларов
Сегодня, 02:10 Алексей Вольцев
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Белый дом заморозил военную помощь Украине объемом 100 млн долларов. Подчеркнув, что речь идет о дополнительном пакете в связи с усилением российской угрозы. Противоречивые сообщения Салливан пояснил путаницей с отчетностью о военной помощи Украине, сообщает The Washington Post.
«США выделили Украине военной помощи на 275 млн долларов и пообещали выделить еще 100 млн, если Россия продолжить усиливать угрозу, наращивая войска вдоль украинской границы. С учетом ослабления угрозы, США заморозили эти дополнительные 100 млн», - пояснил Салливан.
Советник президента заверил, что США готовы дополнительно помочь Украине, если Россия снова прибегнет к агрессивным действиям.
По материалам: gogetnews.info