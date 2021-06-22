Специалисты провели новое сравнение скорости работы Xbox Series X и Playstation 5

Анастасия Иванова

Еще до релиза игровых приставок Xbox Series X и Playstation 5 появлялось несколько сравнений скорости работы консолей в различных задачах. Youtube-канал ElAnalistaDeBits решил вновь повторить эксперимент, сравнив скорость работы приставок с операционной системой, играми и в различных аспектах.Некоторые краткие выводы:Xbox Series X работает быстрее с операционной системой (старт, перезагрузка, выход из режима ожидания).Playstation 5 намного быстрее устанавливает игры с дисков.Скорость загрузки и установки цифровых игр примерно одинаковая, но на Playstation 5 цифровые версии часто весят меньше, поэтому они и загружаются быстрее.Удаление игр выполняется практически моментально на обеих приставках.Playstation 5 в большинстве случаев запускает игры быстрее, чем Xbox Series X (если речь о запуске с нуля).При быстром возобновлении игры Xbox Series X обгоняет Playstation 5. Более того, Xbox Series X может хранить в памяти (Quick Resume) сразу несколько игр для их быстрого возобновления.Некоторые цифры:«Холодный запуск» консолей: Xbox Series X – 18,39 секунд, Playstation 5 – 22,2 секунд.Старт из режима ожидания: Xbox Series X – 2,13 секунды, Playstation 5 – 13,23 секунды.Перезагрузка: Xbox Series X – 30,16 секунд, Playstation 5 – 39,6 секунд.Запуск с нуля игры Resident Evil Village: Xbox Series X — 26,96 секунд, Playstation 5 – 11,5 секунд.