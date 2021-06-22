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Старомодная Арзамасова раскрыла пол ребенка

Беременная Лиза Арзамасова совсем скоро будет рожать. Несмотря на то, что актриса и ее муж Илья Авербух не распространяются по поводу деталей важного события, в Сеть уже слили пол ее будущего ребенка.

Актриса сериала «Папины дочки» подробности протекания беременности не сообщает. Точно также, как не публикует совместные счастливые снимки с мужем. В Instagram Арзамасова хранит молчание и лишь изредка появляется перед камерой с округлившемся животом. Однако языки у их друзей достаточно длинные, чтобы раскрыть общественности пол будущего ребенка. Приятель молодоженов заявил, что Лиза ждет мальчика.

«Илья и Лиза ждут сына! Не скрывают этого от своих, но и не рассказывают особо. Они светятся от счастья. Скоро все поедут в Сочи — там премьера ледового спектакля Авербуха «Анна Каренина». Будет грандиозное шоу!» — поделился приятель молодоженов.

Как именно назовет актриса малыша, пока неизвестно. Сейчас все свободное время девушка тратит на заботы по дому, ведь творческую активность ей пришлось резко снизить. Многие подписчики уверены, что беременность Арзамасовой проходит достаточно сложно. Ведь она публикует плачевные кадры и выглядит несчастной.

Сообщение Старомодная Арзамасова раскрыла пол ребенка появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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