Суперлуние 24 июня 2021 года: как полная Луна повлияет на жизнь Знаков Зодиака

Вадим Карасев

24 июня наступит Полнолуние, и оно снова будет необычным. Это будет третье и последнее суперлуние 2021 года, которое пройдет под управлением Стрельца. Эксперты рассказали, как Луна будет влиять на Знаки Зодиака в этот день.

Если прошлое суперлуние в Стрельце совпало с крайне негативным полным лунным затмением, то в этот раз все будет несколько проще. Тем не менее этот день эксперты относят к числу самых опасных в июне, так что будьте осторожнее.

Овен

Полная Луна сделает Овнов безрассудными, готовыми идти на все ради достижения цели. В определенные периоды это даже хорошо, но не сейчас. 24 числа эксперты настоятельно рекомендуют Овнам не выходить за пределы своей зоны комфорта. Это не выходной, но в этот день лучше побольше отдыхать.

Телец

Тельцов максимально близкая и полная Луна в Стрельце сделает более жадными, нахальными и беспринципными. Бороться с тягой ко всему этому будет непросто, но возможно. Если взять себя в руки и проще относиться к выпадам врагов, удастся сохранить равновесие и не потерять веру в лучшее.

Близнецы

Близнецов будут ожидать некоторые неурядицы в сфере дружбы и любви. Вполне возможно, что друзья, вторая половинка или родственники перестанут доверять Близнецам. В таком случае придется убедить их в том, что они ошибаются. Словом, 24 июня налаживать отношения будет крайне непросто.

Рак

Раки станут более безответственными. Появится желание сбросить лишний груз на чужие плечи, переложить на окружающих свои заботы и тяготы. Разумеется, делать это категорически запрещено. Люди могут затаить обиду, а отношения с ними могут превратиться в сущий кошмар.

Лев

24 июня Львам стоит перестать тратить деньги налево и направо. В этот день любые лишние траты обернутся для Львов катастрофой. Купленные вещи не прослужат долго, а Львов могут обсчитать на кассе. Представители этого Знака станут более порывистыми и импульсивными, что негативно скажется на отношениях с близкими и второй половинкой.

Дева

Представителям данного Знака астрологи советуют 24 числа не менять планы в последнюю минуту. Нужно стараться заниматься привычными делами и в привычное время. Все новое лучше временно отложить. На работе лучше не переутомляться, так как это чревато снижением внимательности и лишними проблемами.

Весы

Весы потеряют свою привлекательность и обаяние. У них могут появиться неурядицы в пути. Лучше не отправляться в путешествия. Это идеальный день для уединения и размеренных домашних дел. Не стоит браться за то, что может принести проблемы, и негатив.

Скорпион

Скорпионы потеряют свою хваленую интуицию. Звезды и планеты сделают так, что люди данного Знака смогут опираться лишь на свой жизненный опыт. Также Скорпионы могут стать более ревнивыми. Не стоит ограничивать свободу второй половинки и своих родственников. Это чревато ссорами.

Стрелец

Стрельцам не стоит никому рассказывать о своих планах на 24 июня и на будущее в целом. В этот день им нужно воспользоваться всеми своими навыками и умениями для достижения поставленных задач. Просьбы о помощи не приведут ни к чему хорошему. Среди окружения может оказаться много недоброжелателей.

Козерог

Козерогов ожидает серьезное снижение продуктивности. Они не смогут фокусировать внимание на делах постоянно. Придется больше отдыхать, а в перерывах выходить на свежий воздух и делать легкие физические упражнения. 24 июня Луна может отрицательно сказаться и на настроении Козерогов.

Водолей

В грядущее суперлуние Водолеи получат серьезный удар по креативности и творческому настрою. Решать подобные задачи будет крайне непросто. Если удастся взять на этот день выходной, лучше воспользоваться этой возможностью. Также в этот день лучше избегать излишеств и не терять бдительности ни на секунду.

Рыбы

У Рыб 24 числа будет много кризисных ситуаций и мелких проблем, который начнут раздражать уже с самого утра. Астрологи настоятельно советуют людям этого Знака не выходить из себя. Нужно искать во всем происходящем плюсы либо просто не думать о плохом.