Свадьба – фейк? Дилара и Моргенштерн не живут вместе

Анастасия Иванова

Несколько дней назад Дилара сделала предложение своему возлюбленному, а тот согласился жениться на ней. Теперь парочка отправилась в свадебное путешествие с родителями, хотя росписи у них еще не было.

Правда, после яркого предложения руки и сердца стало известно, что влюбленные даже не живут вместе. По словам Алишера, он просто сильно привык к своему одиночеству и пока не готов съезжаться с любимой.

«Я не живу со своей женщиной. Мне сложно представить, что кто-то будет ходить по дому. Есть ощущение, что я не смогу себя чувствовать свободно, читать рэп, заниматься ерундой. Но сейчас я покупаю новый дом. В нем 700 квадратных метров. Может, там мы сможем жить вместе. Там Дилара сможет обустроить себе собственный уголок, и мы не будем мешать друг другу», – заявил Моргенштерн.

Кстати, влюбленные вместе уже больше трех лет, но у них случались кризисы, и пара расставалась на несколько месяцев. Но оба поняли, что не могут друг без друга и возобновили свои отношения. Теперь Алишер и Дилара готовятся к свадьбе, но точно ли она состоится?

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