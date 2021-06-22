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ТОП фактов о Чонгуке: бесит всех своими грязными вещами и подкатывает к Джину!

В наш сегодняшний ТОП мы решили включить самые рандомные факты о Чонгуке (Jungkook) из BTS. Они не будут связаны между собой, но точно обещают быть весёлыми, а некоторые… даже удивительными. Проверим, что конкретно из списка смогло вас поразить?!

— Возможно, вы замечали, что Чонгук будто часто сглатывает слюну. У него действительно есть такая привычка, но он вынужден делать это из-за ринита.

— Ещё одна странная привычка музыканта – сгибание пальцев. Никто не знает, откуда она взялась и почему он так любит трогать свои руки, однако, ребята из АРМИ, занимающиеся психологией, считают, что это защитная реакция от стрессов и следствие нервозности.

— Однажды Чонгук признался, что хотел бы встречаться с Джином (Jin), если бы был девушкой.

— Помимо музыки у Макнэ есть ещё одно увлечение, в котором он считает себя профессионалом. Это компьютерные игры. Кстати, этот уникум может играть на двух компьютерах сразу.

— Каждый из »Бэнтанов», рассуждая о чистоплотности музыкантов в общежитии, не стесняясь говорит о том, что Гуки никогда не убирается. Его комната самая грязная, но айдол не хочет признавать очевидного и не соглашается с обвинениями друзей.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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